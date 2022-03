ERSE propõe novo aumento no preço do gás natural. A partir de outubro, sobe 8,2%

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quinta-feira uma nova proposta para o preço do gás natural para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023. Feitas as contas, os consumidores do mercado regulado deverão esperar um aumento de 8,2% na conta do gás a partir de outubro.

Este não é o primeiro aumento que a reguladora anuncia. No dia 15, a entidade liderada por Pedro Verdelho anunciou que as tarifas do gás natural vão subir em média 3% a partir de 1 de abril. Por isso, explica o comunicado, “devido à revisão trimestral ocorrida, os consumidores irão observar um aumento médio de 6,5% em outubro de 2022” e não os 8,2% face a outubro de 2021.

Tal como na última atualização, o regulador explica que o aumento deve-se à “forte incerteza, marcada pela escassez de oferta face à procura de matérias primas e energia devido à situação pandémica de Covid-19 e à guerra na Ucrânia”.

Afetados por este aumento estão cerca de 230 mil consumidores, estima a ERSE, e “que representam cerca de 2% do consumo nacional”. Com esta proposta, esclarece ainda o comunicado, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado observam, em cinco anos, uma variação média anual de 0,4% no preço final.

A excepção a este aumento são os quase 50 mil beneficiários da tarifa social, que terão um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias.

Anunciado os aumentos, estes são os impactos na fatura de gás natural (incluindo taxas e impostos), nas tipologias mais representativas de clientes domésticos, face aos preços em vigor a partir de abril de 2022:

Fatura média mensal, a partir de outubro 2022 Casal sem filhos [1.º escalão de consumo, consumo 1610 kWh/ano] 13,16 euros Casal com dois filhos [2.º escalão de consumo, consumo 3407 kWh/ano] 24,80 euros