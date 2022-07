Ervideira fecha o primeiro semestre com faturação de 1,2 milhões

A Ervideira terminou o primeiro semestre do ano com uma faturação que atingiu 1,2 milhões de euros, superando os registos dos mesmos períodos nos melhores anos da empresa vitivinícola: 2018 e 2019. O valor ultrapassa em 30% a média das faturações dos últimos seis anos, segundo informou a produtora de vinhos em comunicado de imprensa.

Uma evolução que está fortemente relacionada com os bons resultados com os vinhos de topo da empresa. São os casos do Conde D’Ervideira e Invisível, marcas que representaram mais de 60% da faturação no primeiro semestre do ano.

Duarte Leal da Costa, diretor-executivo da Ervideira, refere que os resultados financeiros “sofreram um rude golpe com os aumentos de custos relacionados com a energia”, mas sublinha que o valor em causa “não foi transportado para os consumidores.”

A empresa quer chegar mais longe e, por esse motivo, a expetativa passa por fazer o “melhor ano de sempre”, chegando aos 2,5 milhões de euros faturados.

A Ervideira está presente em regiões como a Vidigueira e Reguengos, contando com uma área total de 110 hectares.