Escalada de conflito no divórcio litigioso entre Johnny Depp e Amber Heard

Johnny Depp está a processar a ex-mulher Amber Heard por difamação, num julgamento que se está a tornar hiper mediático, até porque tem sido transmitido em direto.

O ator pede uma indemnização de 46 milhões de euros pelo artigo de opinião que Heard assinou no jornal “The Washington Post” em 2018.

No texto, a atriz relata as suas alegadas experiências enquanto vítima de violência doméstica. Apesar de nunca mencionar o nome de Depp, os advogados do ator dizem ser claro que as acusações se referem ao ex-marido e que isso tem afetado a sua reputação e carreira.

Antes do artigo, Amber Heard já tinha acusado publicamente Johnny Depp de a ter agredido e estrangulado.

Johnny Depp concluiu o seu testemunho, ontem, 25 de abri, no caso de difamação que apresentou contra a ex-mulher, dizendo que foi vítima de violência doméstica na sua relação e que estava “destruído” no final do casamento.

“As tuas ações têm consequências!”

O quarto dia de Depp no banco das testemunhas num tribunal da Virgínia terminou com os seus advogados a reproduzirem a gravação de uma conversa que aconteceu depois de Heard ter obtido uma ordem de restrição contra o ator em 2016.

Ontem, 25 de abril, Amber Heard deu a entender — através de uma gravação de som que foi escutada em tribunal — que Johnny Depp apagou um cigarro no seu corpo. “Vai apagar a merda dos teus cigarros noutra pessoa”, diz Amber Heard na gravação. “As tuas ações têm consequências!”, acrescentou.

Johnny Depp negou a alegação, dizendo que se trata de “outro momento de grosseiro exagero”. O ator garante que não apagou qualquer cigarro em Amber Heard, mas admitiu que pode ter projetado cinzas na sua direção.