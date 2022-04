“Escalões de IRS devem ser atualizados à inflação sempre”

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 não prevê a atualização dos escalões de IRS à inflação, mas o economista Paulo Trigo Pereira defende que o Governo deveria fazê-lo, de modo a atenuar a perda de compra das famílias. “Os escalões que não mexeram deviam ser atualizados à taxa de inflação”, sublinha, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

De acordo com o líder do Instituto de Políticas Públicas, caso não seja feita essa atualização, o país estará “compensar o que se dá no desdobramento de escalões intermédios com o que se vai retirar nos escalões mais elevados por não se ter feito esse ajustamento”. “Acho que os escalões devem ser atualizados à taxa de inflação sempre”, insiste Paulo Trigo Pereira.

Questionado sobre esta matéria, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, explicou que a atualização dos escalões à taxa de inflação “faz-se nos anos em que não há nenhuma alteração estrutural das tabelas.” O Governo já indicou também que não irá rever as tabelas de retenção para acomodar os novos escalões, questão que Paulo Trigo Pereira desvaloriza. “As tabelas de retenção não têm impacto nenhum naquilo que as pessoas pagam”, rematou.