Escassez de semicondutores: o entrave à transformação digital?

A transformação digital é mais do que uma tendência, configurando-se nos dias de hoje como uma necessidade das empresas. Porém, para as organizações que a implementam com o objectivo de permanecer competitivas, os atrasos que têm acontecido neste processo de modernização, por consequência dos desafios no fornecimento de semicondutores, estão a ser um problema.

A questão é crítica e muitas empresas veem mesmo as suas metas na área da digitalização comprometidas em resultado desta escassez no fornecimento do produto, o que origina atrasos ou até a suspensão da entrega de equipamentos informáticos.

Segundo um relatório da IDC, a procura de chips e semicondutores em 2021 apresentou uma taxa de variação homóloga de 30,2%, e continuará a ter um crescimento homólogo de 13,7% em 2022. Contudo, a capacidade de resposta, através da produção destes componentes, não acompanhou a procura. E isto acontece por motivos distintos. São exemplo o facto de a expansão da produção precisar de mais tempo para ser processada, aliado à prioridade dada à produção de chips de alta densidade, em detrimento daqueles com menos de 28 nm.

Os principais produtores de chips e semicondutores salientam que este desequilíbrio entre a procura e os níveis de produção e distribuição irá durar até 2023. Mas o que acontece às organizações até lá? Os processos de modernização digital serão suspensos ou adiados devido à falta de equipamento? E podem as empresas suportar este atraso sem perderem competitividade num mundo cada vez mais volátil?

Neste momento, e para que não percam a oportunidade de progredir, as empresas podem agir face à escassez de fornecimento de equipamento informático com três passos distintos: planeamento, preparação para imprevistos e antecedência na criação de stock.

Uma organização tem de ter planeada a sua transformação para ser consciente sobre as necessidades de aquisição de equipamentos. Para tal, é necessário deter conhecimento aprofundado sobre o sistema informático da empresa e um plano de expansão a curto e médio prazo. Desta forma, as empresas terão tempo para preparar métodos de actuação ao invés de apenas reagir.

Algumas respostas que devem existir para colocar em prática este planeamento são: que equipamento do sistema empresarial é necessário adquirir; que equipamento do sistema empresarial precisa de renovação; e qual é o seu calendário e prioridade. Simultaneamente poderá ser necessário obter informações sobre a capacidade de abastecimento dos fornecedores e os tempos de entrega para perceber se estes vão ao encontro dos prazos definidos no lado da empresa.

Sobre a preparação para imprevistos, esta pode ser vista também como um “plano B” para a gestão da continuidade do fornecimento. Isto pode exigir a alteração de alguns hábitos, uma vez que a maioria das empresas prefere utilizar apenas um fornecedor, geralmente para facilitar a gestão. No entanto, e em especial neste período sensível, o risco de depender de apenas um fornecedor pode não valer as vantagens. A solução pode recair sobre o envolvimento de um fornecedor alternativo, para que seja garantida à empresa uma maior capacidade de abastecimento o que, por consequência, diminuirá o risco de suspensão ou atraso na disponibilização de equipamentos informáticos.

Por último, as empresas devem focar-se numa óptica de prevenção através da preparação de um stock de equipamentos. Devido ao aumento do preço dos chips e semicondutores e dos custos logísticos, os valores do equipamento industrial continuarão, provavelmente, a aumentar. De forma de garantir que não existem atrasos na entrega dos equipamentos e ainda economizar custos, deve criar-se um stock de materiais extra.

No entanto, este passo deve ser tomado de forma consciente e responsiva aos pontos anteriores, em especial ao planeamento, para que não exista um excesso de consumo e de gastos que se mostrem, mais tarde, desnecessários. Esta sugestão torna-se especialmente importante para as empresas que necessitam de fornecer serviços de tecnologias de informação para clientes externos.

O desafio de fornecimento de semicondutores e consequente impacto na transformação digital das empresas é um problema, e não é fácil resolver. Contudo, a preparação com antecedência, a existência de mais opções de fornecimento e a criação de stocks conscientes podem ser soluções para auxiliar a mitigação dos riscos para as organizações. Mais do que uma óptica reativa, as empresas devem apostar numa postura de acção e planeamento prévio. Só desta forma poderão ultrapassar, com sucesso, o entrave à transformação digital.