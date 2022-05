Escola de aviação abre mais vagas para pilotos e incentiva mulheres a inscreverem-se

A escola de aviação Global Flight School (GFS) está preocupada com a escassez de pilotos do sexo feminino e vai realizar um “Open Day” (dia aberto) no próximo sábado, dia 7 de maio, nos seus hangares no aeródromo de Ponte de Sor para incentivar à formação e recrutamento de mulheres no sector.

A empresa portuguesa pretende que haja mais alunas na aviação comercial e propõe-se a “desafiar os estereótipos da indústria” para procurar diminuir a desigualdade de género numa área em que só 9% dos pilotos são mulheres – sendo que em Portugal essa percentagem baixa para entre 3% a 5%.

“Pretendemos desmistificar a profissão de piloto como uma carreira que é vista maioritariamente para homens, e reconhecemos que apesar dos avanços dos últimos anos, ainda há muito trabalho a fazer. O aumento da diversidade na cabine de pilotagem é um dos nossos objetivos e, por isso, vamos continuar a oferecer uma formação especializada com uma equipa de profissionais com vasta e sólida experiência no setor”, afirma Nélio Fidalgo, presidente do conselho de administração da GFS.

O “Open Day”, cujo início está marcado para as 9h00, começará com a apresentação da escola e, mais tarde, haverá espaço para troca de informações sobre o futuro da aviação, especificidades de acesso às várias modalidades formativas e o testemunho de alunos, bem como um voo de demonstração num Cessna C152 (sujeito a inscrição prévia).

Na Global Flight School, a percentagem de mulheres no cockpit é cerca de 2%. “A aposta no recrutamento de mulheres piloto aumentou exponencialmente, num momento em que as companhias aéreas cada vez mais incentivam a esta mudança no perfil dos pilotos e transmitem que os próximos grandes talentos da aviação podem estar em qualquer género. Tal pode ser observado através das campanhas de recrutamento de mulheres atualmente lançadas pela companhia aérea norte-americana Boeing ou pela britânica EasyJet”, recorda a GFS, em comunicado enviado esta segunda-feira à imprensa.

Apesar de o evento da GFS ser pensado para as mulheres, a escola abre as portas às a todos os interessados e curiosos sobre o curso de Piloto de Linha Aérea (ATPL), que começa já este mês. Segue-se um novo curso em outubro, com turmas até 25 alunos e de quatro modalidades: o ATPL Plus, o ATPL Blue, o ATPL Red e o ATPL Modular (online).

“Dada a intensidade e o grau de responsabilidade que pilotar um avião de passageiros acarreta, os interessados em ingressar nesta profissão deverão obter aprovação nos exames de admissão, que consistem na realização de testes de inglês, matemática e física, bem como avaliações psicotécnicas e entrevistas individuais”, esclarece a escola de aviação nacional.