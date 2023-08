A iniciativa, subordinada ao tema “Educação e Trabalho”, decorre entre os dias 3 e 10 de setembro, no Instituto Politécnico de Santarém. Conta com uma centena de jovens e dezena de especialistas nacionais e internacionais.

Arranca este domingo, 3 de setembro, a 5.ª edição da Escola de Verão da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), subordinada ao tema “Educação e Trabalho”.

A iniciativa, gratuita e dirigida a jovens estudantes do ensino secundário, tem como objetivo fomentar o pensamento crítico e gerar debate em torno da economia do futuro e das competências necessárias para ter sucesso no mercado de trabalho.

A edição de 2023 da Escola de Verão contará com 100 alunos com idade até aos 18 anos, que vão participar em palestras, workshops, dinâmicas de grupo e diversas atividades lúdicas e desportivas.

Ao longo da semana serão abordados temas como o funcionamento do sistema de educação e do mercado de trabalho, competências para o futuro e o impacto que a tecnologia e a inteligência artificial têm nestas áreas.

A programação inclui ainda um clube de leitura, conduzido pelo locutor e ilustrador Hugo van der Ding, e uma sessão de debates Oxford-style moderados por José Maria Pimentel, economista, autor e criador do podcast “45 Graus”.

Entre a dezena de especialistas nacionais e internacionais que farão parte desta edição contam-se Daniel Susskind, especialista em Economia da Universidade de Oxford e autor de várias obras sobre o trabalho e a economia do futuro, Isabel Flores, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ou João Cerejeira, professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.

A sessão de abertura conta com a presença de Gonçalo Saraiva Matias, presidente do Conselho de Administração da FFMS.