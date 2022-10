O ‘savoir-faire’ do passado é a inovação do presente e a sustentabilidade do futuro. Assim se pode resumir o lema que norteia a Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship na defesa e promoção das ‘arts & crafts’. O JE falou com Celine Vogt, Diretora de Educação da fundação cujo âmbito de ação vai desde programas educativos e escolas de verão à exposição internacional “Evento Homo Faber”, que tem como objetivo divulgar o melhor do artesanato europeu e mundial.