Escolas de Machico e Francisco Franco vencem concurso Europe Calling

A equipa “Jovens Europeus”, da Escola Básica e Secundária de Machico, e a equipa “Unidos pela Europa”, da Escola Secundária Francisco Franco, são os vencedores da terceira edição do concurso Europe Calling, uma iniciativa do gabinete da deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, em parceria com o Europe Direct Madeira e com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia – Direção Regional da Juventude.

Realizou-se, esta terça-feira, no auditório do Colégio dos Jesuítas, a cerimónia de entrega de prémios. Sara Cerdas aponta o sucesso do concurso, dos “trabalhos de exímia qualidade, que captaram o objetivo do concurso: realizar um vídeo publicitário sobre o Futuro da Europa” e agradeceu o envolvimento das instituições e da comunidade escolar.

A eurodeputada do PS anunciou ainda o usufruto dos prémios desta e das edições anteriores a este ano, uma viagem ao Parlamento Europeu, que, após dois anos de pandemia, estão novamente autorizadas. Também anunciou a renovação do protocolo, que contará com uma quarta edição no próximo ano letivo, com o tema “Madeira: Preparados para 2030”, no âmbito das alterações climáticas.

O Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho,destacou a importância deste “projeto que procura aproximar os nossos jovens das instituições europeias e, acima de tudo, do projeto europeu”, salientando que “assumir o futuro da Europa é um papel que cabe a todos e, em particular, às futuras gerações”.

Em representação do Europe Direct Madeira, Marco Teles enalteceu a importância do tema no âmbito da Conferência do Futuro da Europa, que hoje termina com a celebração do dia da Europa, e à qual a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já anunciou uma resposta até setembro, após este exercício de democracia que resultou dos contributos dos cidadãos europeus.

Esta edição contou com 13 projetos, submetidos por onze escolas da RAM. As equipas foram desafiadas a criar um vídeo publicitário subordinado ao tema “A União Europeia: que futuro?”, no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa.

O Europe Calling é um concurso dirigido às escolas com ensino secundário da Região Autónoma da Madeira, detentoras de um Clube Europeu ou similar, que aborde as temáticas europeias. Os vencedores são premiados com uma viagem ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, oferecida pelo gabinete da eurodeputada Sara Cerdas.