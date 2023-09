O ano letivo 2021/2022 perdeu 19% de alunos face ao ano anterior, totalizando a perda de mais de 301 mil estudantes. O “Público” assinala que a perda seria maior caso não fosse o efeito imigração, que trouxe mais de 80 mil alunos estrangeiros para as escolas portuguesas.

11 Setembro 2023, 07h09

As escolas públicas e privadas de Portugal Continental perderam mais de 300 mil alunos no ensino básico e secundário num período de onze anos. A notícia é avançada pelo jornal “Público” que cita dados do Perfil do Aluno 2021/2022 da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

No total, o ano letivo 2021/2022 (há dois anos) contava com 1.260.045 alunos nos ensinos básico e secundário, um valor que representa menos 301.575 estudantes que no ano letivo anterior. Trata-se de uma redução de 19% entre anos letivos.

Ainda assim, este mesmo ano letivo assinalou a primeira subida de alunos face ao ano anterior em mais de uma década. Em 2021/2022 estavam matriculados mais 8.156 alunos em Portugal Continental.

De relembrar que o Governo estipulou, em 2009, a obrigatoriedade de estudar até ao 12º ano de escolaridade ou 18 anos de idade.

O jornal diário lembra que o efeito imigração trouxe 80.407 alunos estrangeiros para as escolas portugueses, com o número total a totalizar 110.932 alunos de nacionalidade estrangeira. Os alunos brasileiros representaram 43% do total de estudantes estrangeiros.