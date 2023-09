As sociedade de capital de risco vão com esses 400 milhões potenciarem um investimento de 652,25 milhões na capitalização de empresas viáveis.

5 Setembro 2023, 18h14

O Banco Português de Fomento comunicou os resultados das candidaturas ao Programa de Venture Capital. Foram selecionadas 16 candidaturas para investimento correspondendo a operações de investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de 400 milhões de euros.

As sociedade de capital de risco vão com esses 400 milhões potenciarem um investimento de 652,25 milhões na capitalização de empresas viáveis.

“As SCR selecionadas têm de assegurar a subscrição de fundos com uma dotação mínima de 20 milhões de euros cada um, sendo a comparticipação máxima do FdCR, de 70% da dotação total de cada fundo, e o investimento entre 10 e 35 milhões de euros por fundo, o que pressupõe uma comparticipação privada de, pelo menos, 30% do capital total de cada fundo”.

“Inicia-se o prazo de 10 dias úteis para nova audiência prévia dos candidatos”, revela o banco que revela que “todos os 44 candidatos foram, entretanto, notificados ao abrigo do direito a audiência prévia para, caso assim o entendam, se poderem pronunciar por escrito no prazo de 10 dias úteis. Em função da pronúncia de interessados, o BPF poderá rever a sua decisão”, diz o banco em comunicado.

“Dando cumprimento ao dever de audiência prévia, o Banco Português de Fomento comunicou os resultados das candidaturas ao Programa de Venture Capital a cada uma das 44 sociedades gestoras, tendo sido selecionadas 16 candidaturas que correspondem a operações no valor de 400 milhões de euros do Fundo de Capitalização e Resiliência, potenciando um investimento de 652,25 milhões de euros na capitalização de empresas viáveis”, lê-se no comunicado.

O Programa de Venture Capital, tem uma dotação de até 400 milhões de euros, através de fundos do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) que foi lançado no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e destinase a apoiar o investimento em empresas prioritariamente nas fases de arranque, através da subscrição de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros – Sociedades de Capital de Risco, Sociedades Gestoras de Capital de Risco, ou entidades equivalentes (SCR).

“Do total das 44 candidaturas recebidas, foram selecionadas 16, com uma avaliação média de 2,4, muito acima da pontuação global mínima de 1,6 estabelecida no âmbito do concurso (matriz de seleção que se encontra no Aviso e Ficha de Produto, disponíveis para download no final da página do programa)”, refere o comunicado.

As 16 candidaturas selecionadas são a 3XP Global; a Alea Capital Partners; a August One Capital; a Biovance Capital Partners; a Biven Capital Partners; a Bynd Venture Capital; a Core Capital; a Crest Capital Partners; a Draycott; a IMGA SGOIC; a Indico Capital Partners; a capital de risco ISQ; a Oxy Capital; a Point Capital Partners; a Portugal Capital Ventures; e a Statusdesafio Capital.

“Aos candidatos não excluídos foram alocados os valores de investimento que solicitaram, por ordem decrescente de mérito, tendo sido aplicada uma metodologia de rateio do valor remanescente, assegurando-se o cumprimento do valor mínimo de investimento previsto pelo FdCR”, refere o BPF.

O investimento do FdCR oscila entre os 35 milhões (valor mais alto) e os 10 milhões (valor mais baixo).