Eslovénia: menos um país a alinhar com a Hungria

A inesperada vitória da oposição de esquerda encabeçada por um novíssimo partido, o Movimento para a Liberdade, vem contradizer aquilo que tinham sido as análises que a União Europeia (e a Comissão Europeia) tinha interiorizado depois da vitória de Viktor Orbán na Hungria. E se o momento é de alívio, há também o outro lado de acrescentar imprevisibilidade ao que se está a passar na política interna de cada um dos países do Bloco.

Depois da vitória reforçada de Orbán – que se vem acrescentar à vitória com maioria absoluta de António Costa em Portugal – os resultados imprevisíveis parecem estar a fazer escola na União Europeia, sendo certo que a Comissão não é conhecida por apreciar tão elevado grau de imprevisibilidade. E se a maioria absoluta social-democrata em Portugal não é um assunto que tire o sono a ninguém em Bruxelas, a posição de Orbán foi muito penalizadora para as cúpulas dos 27.

A derrota de Janez Jansa na Eslovénia – ao cabo de quase três décadas aos comandos do país – dá a entender que talvez a Europa escape ao cerco que os países do chamado grupo de Visegrado (Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia) estariam interessados em fazer aos princípios da democracia, principalmente no que diz respeito às questões sociais. A proximidade entre o grupo de Visegrado e a Eslovénia era evidente há muitos anos, pelo que a quebra do alinhamento é uma boa notícia para Bruxelas.

Para os analistas, os eslovenos não só estariam fartos da postura muito conservadora de Jansa, mas demonstraram também estar inquietos com o afastamento entre o seu país e a própria União Europeia. É que, tanto a Comissão como o Conselho Europeu deixaram razoavelmente claro que a cúpula da União não era propriamente adepta da postura de Jansa. Isso mesmo voltou a ficar claro, segundo vários analistas, quando o país esteve à frente da Presidência do Conselho da União Europeia no semestre a seguir a Portugal, o último de 2021.

Um dos temas que encabeçava a lista de prioridades da Eslovénia era o do alargamento aos seis países dos Balcãs Ocidentais que estão em ‘fila de espera’ para entrarem na União. Ora, tanto a Comissão como o Conselho Europeu, liderados respetivamente por Ursula von der Leyen e Charles Michel, deixaram bem claro que essa prioridade não fazia parte das suas próprias prioridades. Resultado: a cimeira organizada pela Eslovénia e os Balcãs foi um total fiasco, como a União a manter os seis países em espera e sem lhes transferir qualquer evidência de que a entrada estaria para breve.

Entre outros, o temos das cúpulas da União é o mesmo que em relação ao grupo de Visegrado: para além do evidente atraso económico e social, vários dos países do alargamento dos Balcãs têm posições distanciadas em relação aos princípios do bloco. Desde logo a Sérvia, o país mais influente dos seis, que não só alinha sistematicamente com a Hungria, como é reconhecidamente uma porta de entrada dos interesses da Rússia na União.

A vitória das forças de esquerda – que terão que se alinhar com outros partidos da oposição para conseguirem a maioria absoluta dos 90 lugares do parlamento esloveno, abre uma nova perspetiva a Bruxelas. Se as coisas correrem bem com esta nova experiência, é possível que tudo mude (ou tudo comece a mudar) na Europa Central, onde o fantasma das autocracias está sempre à espreita.