Espanha. Ministra da Economia recusa-se a posar em foto por ser a única mulher

A ministra espanhola da Economia recusou-se a posar numa fotografia por ser a única mulher, segundo a agência “Efe”.

O episódio teve lugar no início do Fórum de Líderes de Madrid, um evento sobre liderança empresarial, organizado pela Confederação Empresarial da capital espanhola (CEIM-CEOE).

Quando lhe pediram para se juntar à fotografia oficial do evento, Nadia Calvino recusou-se a tirar a fotografia e explicou ao presidente da associação patronal Miguel Garrido que não posaria.

Em fevereiro, a também vice-primeira-ministra do Governo de Pedro Sanchez já tinha avisado que não posaria em fotografias ou participaria em debates na qual fosse a única mulher,

“Não podemos considerar normal que 50% de nossa população não esteja presente”, afirmou a ministra na altura.

No evento que teve lugar esta semana, Nadia Calvino acabou por se tirar uma fotografia no final do evento, mas já com a presença da secretária-geral da associação patronal de Madri CEIM, Sara Molero.

O Governo espanhol, coligação entre os socialistas do PSOE e Unidas Podemos é liderado por Pedro Sanchez e conta com 22 ministérios, 14 deles com mulheres a tutelarem.