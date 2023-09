O Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha terá crescido 0,6% e 0,5% no primeiro e segundo trimestre.

22 Setembro 2023, 14h57

A economia de Espanha teve um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre e de 0,5% no segundo trimestre, no Produto Interno Bruto (PIB), e também um crescimento de 2,2% face ao período homólogo, indicam os dados do instituto de estatística espanhol.

A Reuters sublinha que se trata de um crescimento superior às previsões dos analistas que colocavam a economia espanhola a crescer 0,5% e 0,4% no primeiro e no segundo trimestre.

A mesma publicação sublinha que existiu uma atualização do crescimento económico, em Espanha, referente a 2022, de 5,5% para 5,8%.

A contribuir para estas subidas estiveram os valores referentes ao consumo privado e também ao emprego em full-time.