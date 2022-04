Espanhóis da K Fund estreiam-se em Portugal com fundo de 140 milhões para startups tecnológicas

O fundo de capital de risco espanhol K Fund, um dos maiores da Península Ibérica, estreou-se esta semana em Portugal com a possibilidade de investir em pequenas empresas portuguesas através da primeira tranche do seu fundo Leadwind, no valor de 140 milhões de euros, mais de metade do total (250 milhões de euros).

O Leadwind, que já tem 175 milhões de euros garantidos, vai investir em startups de deeptech (tecnologias complexas) ibéricas e da América Latina. O alvo são os empreendedores da Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), das redes, dos serviços de computação na nuvem (cloud), inteligência artificial ou blockchain.

“Portugal e Espanha têm um enorme potencial de crescimento e desenvolvimento tecnológico, tanto a nível ibérico como mundial. Queremos alavancar a importância de uma ponte Espanha-Portugal em matéria de investimento para juntos sermos uma aliança forte que compete a nível mundial na captação das melhores oportunidades de negócios e no apoio aos empreendedores”, afirmou Isabel Salgueiro, investidora em early stage do K Fund e responsável pelo mercado português.

Fundado em 2016, o K Fund começou como um fundo de early stage focado no país vizinho e em startups com necessidades de financiamento pré-seed e seed (fases iniciais) e foi dos primeiros a financiar empresas como a Factorial, Exoticca, Abacum e La Gran Familia Mediterránea. Agora, o objetivo é entrar em rondas série A ou posterior, contando com o apoio de Telefonica, BBVA, Go-Hub, ALSA, SATEC, AXIS-ICO e alguns family offices.

“O ecossistema local está preparado, contactamos todos os dias grandes empreendedores, de Barcelona a Madrid, passando por Lisboa, Porto ou São Paulo, demonstrando que Silicon Valley é uma atitude, e abordando projetos complexos sem medo e criando outros, globais e vencedores”, assegura Miguel Arias, sócio do K Fund, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Mais de uma centena de scale-ups (empresas de rápido crescimento) foram contactadas. “Já conhecemos algumas grandes equipas que desenvolveram tecnologias incríveis, e mal podemos esperar por associar-nos a outras scale-ups para as ajudar a chegar à fase seguinte e competir a nível mundial”, acrescentou Miguel Arias.

Segundo o sócio do fundo, os ecossistemas de empreendedorismo português, espanhol e brasileiro “contam com a presença de universidades prestigiadas, acesso a talento sofisticado e experiente e redes crescentes de empreendedores que tiveram sucesso no passado e que estão a ajudar a criar outras, de confiança, para os recém-chegados, além de serem lugares de referência para viver”.