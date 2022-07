Vídeo. Homem escapa miraculosamente a fogo de grandes dimensões em Espanha

Um vídeo de um cidadão espanhol a fugir às chamas de um incêndio de grandes dimensões em Zamora, que está a circular pelos meios de comunicação social, mostra a gravidade da situação naquela região noroeste de Castilla y León, que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse serem ram mais uma prova das consequências mortais da crise climática.

O vídeo do incidente, que teve lugar perto da cidade de Tábara, na província de Zamora, na segunda-feira à tarde, mostra o veículo e o seu condutor, Ángel Martín Arjona, a serem engolidos pelo fogo e a desaparecerem por detrás das correntes de fumo.

Segundo os serviços de emergência regionais, Arjona sofreu queimaduras graves, tendo sido levado de helicóptero para o hospital universitário de Río Hortega, em Valladolid.

Apesar de as temperaturas em Espanha estarem já a baixar após uma onda de calor de oito dias, dezenas de incêndios devastaram quase 30.000 hectares de terra em todo o país.

Na segunda-feira, o governo regional de Castilla y León disse que as autoridades encontraram o corpo de um homem de 69 anos, alegadamente um pastor, numa área queimada perto da pequena cidade de Escober de Tábara, em Zamora; as autoridades da região confirmaram, no dia anterior, a morte de um bombeiro de 62 anos de idade.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prestou homenagem a todos aqueles que combatem os incêndios, afirmando que os acontecimentos dos últimos dias são mais uma prova das consequências mortais da crise climática.

“Quero deixar algo muito claro. A mudança climática mata: mata pessoas, como vimos; mata também o nosso ecossistema, a nossa biodiversidade, e destrói também as coisas que nós, como sociedade, apreciamos – as nossas casas, as nossas empresas, o nosso gado”, afirmou.