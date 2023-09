Ignacio Schoendorff assume funções na Gilead Sciences Portugal este mês, tendo como meta implementar uma visão de crescimento.

Ignacio Schoendorff, que até agora desempenhava funções de diretor executivo de Acesso ao Mercado Gilead Sciences Espanha, é o novo diretor geral da Gilead Sciences Portugal. Cabe-lhe assegurar a liderança estratégica da filial portuguesa, estabelecendo e implementando uma visão de crescimento, alinhada com a estratégia global empresa.

Casado e com três filhos, Ignacio Schoendorff irá mudar-se para Portugal onde trabalhará junto das autoridades de saúde, profissionais de saúde e outras entidades, “estreitando as relações já estabelecidas e dando continuidade ao trabalho que a Gilead tem vindo a desenvolver no nosso país”.

Licenciado em Biologia pela Universidade Complutense de Madrid, Schoendorff desenvolveu atividade profissional na indústria farmacêutica (Novartis, Boehringer Ingelheim e Sanofi Aventis) antes de ingressar em 2011 na Gilead para dirigir a Unidade de Negócio VIH em Espanha. Foi depois, diretor de Acesso ao Mercado e, mais tarde, diretor executivo da mesma área.

“A Europa enfrenta atualmente enormes desafios na área da saúde e Portugal não é exceção, mas estou certo de que trabalhando em conjunto com os nossos parceiros da comunidade e investigação, assim como das autoridades de saúde, saberemos encontrar o melhor caminho para dar a melhor resposta aos doentes”, afirma.