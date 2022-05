Especialista defende que sanções impostas à Rússia funcionam como “meias medidas”

A União Europeia (UE) anunciou um conjunto de novas sanções a Moscovo, incluindo a proibição das importações de petróleo russo até ao final deste ano, mas Tyler Kustra, professor de política da Universidade de Nottingham, explica que as novas sanções funcionam apenas como “meias medidas”.

Kustra explicou, à “BBC”, que as sanções funcionam pela metade porque, por um lado, o corte do petróleo está a pelo menos seis meses de distância, e por outro a Hungria e a Eslováquia poderão continuar a comprar petróleo bruto russo até ao final de 2023.

“Enquanto isso, Putin vai ver centenas de milhões de euros por dia a fluir nas suas contas bancárias. Pode usar esse dinheiro para financiar a guerra que é cara”, diz Kustra.

Segundo o especialista em política, Moscovo provavelmente usará o tempo entre a aplicação das sanções para tentar garantir novos contratos de petróleo na Ásia.

Kustra acrescentou ainda que as novas sanções são mais duras do que as medidas anteriores, mas “não vão longe o suficiente para acabar com a pior guerra na Europa desde 1945”.

A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro e desde então a União Europeia já aplicou seis pacotes de sanções com o mais recente a incluir um corte progressivo das importações de petróleo russo até ao boicote completo.