Especialista pede regresso dos testes comparticipados nas farmácias

A Conselheira do Governo para as medidas restritivas em relação à Covid-19 e pneumologista, Raquel Duarte, pede o regresso da comparticipação dos testes rápidos de antigénio nas farmácias portuguesas, revela o “Público”.

Sobre o fim da testagem gratuita, numa altura em que a positividade se encontra elevada, a pneumologista destaca que, nesta altura, apenas pessoas sintomáticas e que tiveram uma exposição recente ao vírus fazem teste, sendo que “estamos a perder a noção do que está a acontecer na comunidade”.

Depois do Governo ter decidido abandonar as máscaras, terminou também com a testagem comparticipada nas farmácias no início do mês, o que pode levar a um grau de positividade ainda maior. “Eu acho que devíamos continuar a testar. Devia-se manter a testagem comparticipada nas farmácias nos próximos tempos. Devia ser fácil as pessoas fazerem o teste”, reparou.

A especialista adiantou ainda que, numa altura em que chegam as festas populares que levam a grandes aglomerados, “as pessoas têm de ser responsáveis por aquilo que fazem” e que se tem de apostar na “responsabilização individual”, uma vez que “os próximos tempos vão depender dos nossos comportamentos”.