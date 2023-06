Quais são os principais constrangimentos e oportunidades no sector dos transportes e logística até ao final do ano? David Barrero Molino Managing Director da GLS Portugal O aumento do comércio eletrónico desde o surgimento da pandemia Covid-19 tem levado os retalhistas a concentrarem os seus esforços no canal digital, visando impulsionar as suas vendas. De […]

25 Junho 2023, 13h00

Quais são os principais constrangimentos e oportunidades no sector dos transportes e logística até ao final do ano?

David Barrero Molino

Managing Director da GLS Portugal

O aumento do comércio eletrónico desde o surgimento da pandemia Covid-19 tem levado os retalhistas a concentrarem os seus esforços no canal digital, visando impulsionar as suas vendas. De acordo com os últimos estudos, o comércio eletrónico em Portugal está a crescer acima da média europeia. Esta tendência tem impulsionado as empresas de distribuição a adaptarem-se rapidamente, procurando responder ao aumento da procura, ao mesmo tempo que se tornam mais rápidas, eficientes e a oferecerem um serviço de maior qualidade. Assim como noutros setores, o recrutamento, a formação e a profissionalização dos colaboradores são os grandes desafios no sector da distribuição até ao final deste ano. No caso particular da GLS Portugal, baseamos a nossa eficiência em três pilares fundamentais: Contamos com uma rede de agências em todo o país, com empresários locais que possuem um profundo conhecimento das respetivas áreas. Atualmente, temos mais de 50 agências que abrangem todo o território nacional, estabelecendo uma proximidade com os nossos clientes, oferecendo um serviço personalizado e otimizando o trabalho dos distribuidores. Investimos em soluções tecnológicas que garantem a entrega efetiva de todas as encomendas. Disponibilizamos, por exemplo, um sistema de seguimento de envios em tempo real, permitindo que os destinatários acompanhem o progresso das suas encomendas e tenham uma estimativa aproximada do horário de entrega, com opções que flexibilizam o processo. Para isso, contamos com a app MyGLS, que permite personalizar as entregas de forma conveniente. Valorizamos, acima de tudo, uma equipa humana próxima, empenhada e focada em atender às necessidades dos nossos clientes. Atualmente, na GLS Portugal, estamos a investir na criação de uma rede de pontos de entrega e devolução de encomendas. Já temos mais de 600 pontos em funcionamento e pretendemos alcançar as 1000 Parcel Shops até 2024. A nossa visão é proporcionar a todos os portugueses um ponto de referência no seu bairro ou cidade, com horários alargados, onde possam recolher as suas encomendas de forma conveniente. O nosso objetivo é que levantar uma encomenda seja tão simples e acessível para os portugueses como tomar um café ou comprar pão. Além disso, estimamos que as entregas efetuadas nas nossas Parcel Shops permitam uma redução de 70% nas emissões de CO2 na última milha. Outra grande oportunidade para o sector são as exportações que em Portugal cresceram 22,93% em 2022, tendo Espanha como o principal destino. A GLS Portugal pretende acompanhar os empresários portugueses, disponibilizando uma rede de distribuição ibérica especializada em entregas de vendas online, com mais de 500 agências e 5000 Parcel Shops em Espanha, para que todos os fabricantes e comerciantes possam expandir a sua base de clientes e entrar no mercado espanhol.

Ana Calhôa

Secretária-Geral da Associação de Bioenergia Avançada (ABA)

O sector dos transportes é responsável, a nível europeu, por cerca de 25% da poluição, sendo que os veículos rodoviários, ligeiros e pesados, ocupam mais de 75% desse total. Também de acordo com dados da Zero, divulgados recentemente, Portugal é o 6º país europeu com maiores níveis de poluição por navios de cruzeiro. À luz da urgente neutralidade carbónica e das metas ambiciosas traçadas, é preciso compreender como uma das grandes oportunidades para os transportes rodoviários, aéreos e marítimos reside nas misturas mais ricas de biocombustíveis, de combustíveis de baixo teor de carbono, de biometano e de outros combustíveis verdes. Sabendo que os biocombustíveis de resíduos podem reduzir mais de 84% as emissões poluentes na mobilidade e contribuir com a geração e absorção de 95% de Valor Acrescentado Bruto para a economia nacional, é essencial continuar a investir nestas fontes enquanto contributo fundamental na transição energética. Já existem casos bem sucedidos e outros projetos-piloto em desenvolvimento para alargar a produção e consumo destas energias, alguns destes encabeçados por associados da ABA, pelo que é urgente continuar a apoiar todos os representantes para reforçar o sector.

Markus Holzer

Co-CEO da Aquila Sustainable Infrastructure

O sector dos transportes e logística continua a estar muito influenciado pela performance do comércio eletrónico e pelas crescentes expectativas dos consumidores face ao serviço de entrega de encomendas. Assegurar um serviço mais rápido e eficiente pressupõe não só uma maior agilidade por parte das empresas de distribuição, mas particularmente uma maior exigência do lado das empresas de transporte e logística. Esta exigência é, mais do que um entrave, uma oportunidade, abrindo porta à construção de armazéns logísticos de nova geração, de elevada qualidade e energeticamente eficientes – um fator preponderante tanto para inquilinos, como arrendatários.

Tendo tudo isto em conta, Portugal continua na linha da frente como um dos países com maior potencial na área da logística, apresentando taxas de crescimento do comércio online acima da média europeia, pelo que existem oportunidades para continuarem a surgir centros logísticos modernos em localização estratégicas em grandes áreas urbanas, capazes de gerir mais eficazmente as entregas e de reduzir o tempo de entrega e a pegada carbónica.

Nelson Caetano

Diretor de Transporte da ID Logistics Portugal

Na nossa opinião, um dos principais constrangimentos continua a ser a incerteza económica. No entanto, na ID Logistics, acreditamos que o sector dos transportes e da logística tem adquirido um papel cada vez mais estratégico, não só para as empresas como também para os governos. Os operadores logísticos têm demonstrado a sua capacidade de adaptação, evidenciando o papel estratégico que desempenham para a economia. Nesse sentido, e nos últimos anos, a ID Logistics tem apostado de forma contínua na inovação e na incorporação de soluções tecnológicas nos seus processos para responder com sucesso às exigências cada vez maiores dos seus clientes. Assim, continuaremos a crescer com os nossos clientes, acompanhando-os, independentemente do seu sector e dimensão, com soluções chave-na-mão 100% personalizadas.

Em termos de oportunidades, podemos evidenciar alguns exemplos como a necessidade premente de gestão de fluxos, desde o fabrico até ao cliente final, com um elevado nível de qualidade e cumprimento das normas ambientais; a gestão de fluxos à escala mundial, bem como a gestão aduaneira, a segurança dos armazéns e a gestão de produtos compostos por um grande número de referências armazenadas de forma plana ou suspensa.

Sara Monte e Freitas

Partner da Expense Reduction Analysts (ERA)

A logística é um sector muito dinâmico, no qual os desafios são constantes. Muitos dos constrangimentos e oportunidades são transversais a períodos temporais dilatados e atravessam anos; outros, mais circunstanciais, são tratados no momento. Em termos conjunturais, acabámos de sair de um período de grande volatilidade e incerteza, criado pela pandemia, num primeiro momento, e agravado pela guerra, posteriormente. Com a estabilização do transporte marítimo e da disponibilidade de contentores, bem como dos preços de combustíveis e energia, estamos a regressar a uma certa normalidade. Mas o dinamismo do sector logístico traz novos desafios a cada dia. Um deles decorre das necessárias adaptações decorrentes do Contrato Coletivo de Trabalho Vertical, que traz uma atualização salarial significativa. Outros passam por temas tão diversos quanto acomodar a conjuntura disruptiva que vivemos, a procura contínua de redução de custos e otimização de toda a cadeia de abastecimento, a escassez de talento e mão de obra qualificada, a adaptação às exigências ambientais que se impõem (legalmente e pelo consumidor), a melhoria do serviço ao cliente, a resposta às crescentes necessidades de exportação das empresas nacionais, a regulamentação e compliance, mas também responder de forma cada vez mais exigente às vendas online, e, não menos importante, incorporar, com valor acrescentado, tecnologia e inteligência artificial na gestão e processos logísticos. Como vemos, à exceção de questões legais, a esmagadora maioria dos desafios no setor da logística são processos evolutivos dilatados no tempo que, a cada dia, trazem um constrangimento, mas também uma oportunidade associada.

Egídio Lopes

Managing Director da KLOG

O sector dos transportes e logística apresenta inúmeros desafios, mas também oportunidades de crescimento e desenvolvimento. 2023 caracteriza-se por ser um ano de transição e mudança de alguns paradigmas, assim como de superação de barreiras que ainda se fazem sentir, quer por força da pandemia, quer pela guerra na Ucrânia. Vivemos num panorama social, económico e político exigente, não só a nível nacional, como também global. Acompanhamos, por isso, cautelosos a conjuntura recessiva – fruto não só da guerra na Ucrânia, como também do aumento da inflação –, situação que, associada ao aumento das taxas de juro, acaba por representar um travão ao investimento. Uma das outras questões a ter em conta, e que é já uma preocupação efetiva junto dos diferentes players do setor dos transportes e logística, prende-se com as dificuldades associadas à atração e retenção de talento. Contudo, o sector atravessa uma fase de transformação e rutura com alguns pressupostos, especialmente tendo em conta toda a discussão existente em torno da mobilidade sustentável. De acordo com os dados disponíveis atualmente, o setor da logística representa um peso significativo nas emissões de C02 globais, estimando-se que os transportes sejam responsáveis por, aproximadamente, 15 a 25 por cento das emissões de carbono. Há, por isso, uma enorme oportunidade de transformação e desenvolvimento, com o aumento da procura de soluções logísticas mais sustentáveis com vista à redução da pegada de carbono. Esta adaptação pressupõe novas abordagens logísticas, que permitem o crescimento da intermodalidade. Em termos de oportunidades, há ainda a considerar o crescimento do e-commerce – modalidade que se impôs por força da pandemia e continua em franca evolução –, assim como a industrialização da Europa.

António Paulo

Diretor-Geral da DB Schenker em Portugal

O segundo semestre deste ano ainda vai estar condicionado por vários fatores que condicionam a atividade dos transportes e da logística, entre eles a taxa de inflação que apesar de estar a decrescer, continua relativamente elevada e a contribuir para uma contração da economia.

Os principais destinos de exportação na Europa estão com taxas de crescimento relativamente baixas, evidenciando o abrandamento da procura de bens e serviços com a exceção de alguns setores que começam a recuperar timidamente como é o caso das atividades ligadas ao Turismo, à Construção ou ainda na produção de componentes para automóveis. Por outro lado, a instabilidade geopolítica tem acentuado a necessidade de maior adaptabilidade do sector logístico a novos modelos de negócio e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas absolutamente essenciais para o funcionamento da cadeia de valor. A transformação digital assume hoje um papel determinante na captura de sinergias e no aumento da eficiência e na otimização da rede de transporte. A DB Schenker continua focada em reforçar a sua posição no capítulo da digitalização, inovando em permanência os seus processos e produtos nas diferentes áreas (Terrestre/Marítima/Aérea/Logística), para atender às necessidades atuais e futuras dos nossos clientes. Os elevados custos de energia continuam a influenciar bastante as operações logísticas, nomeadamente nas operações de temperatura controlada, obrigando os operadores que atuam neste sector específico a um esforço adicional enquanto o valor da energia não voltar a estabilizar. Neste particular, os investimentos em energias alternativas recomendam-se com vista a reduzir a exposição excessiva às variações abruptas dos custos da energia. Sendo um facto que ainda estamos num período bastante conturbado, também se apresentam algumas oportunidades para o nosso sector.

Rui Mirra Santos

Co-fundador e CEO da GoWizi

De forma mais geral, a logística é um sector muito exigente – exige muito rigor, estrutura e processo. Este peso é uma das razões pela qual é visto como um sector “atrasado”, relativamente à inovação tecnológica, quando comparado com outras indústrias. As empresas que dominam o mercado, tomam as suas decisões considerando que, o risco de desalinhar estes sistemas complexos marginalmente, podem ter impactos muito significativos na performance do mesmo. Por isso, projetos de inovação em logística têm tipicamente um limite de tolerância muito elevado e são só implementados quando os benefícios são drasticamente notórios. Isto cria graves desafios à evolução na logística. A inovação vive de experimentação, de rápidas e pequenas melhorias incrementais e, sem elas, as indústrias tornam-se muito mais lentas. Fica o meu desafio para os líderes na logística: Abracem a experimentação, testem em menor escala, controlem os danos colaterais, meçam com rigor e decidam rápido. Em 2023, por um lado, as redes logísticas estão a adaptar-se ao período estacionário após um grande hype pandémico, nomeadamente no setor do e-commerce, que incentivou o crescimento das estruturas fixas das empresas logísticas, através de aumento ilusório e momentâneo de procura média. Por outro lado, o ambiente macroeconómico atual tem vindo a colocar ainda mais pressão nos custos operacionais e apertando as margens; bem como a evolução da expectativa do cliente final acaba encurralar os elementos finais da cadeia – criando, por exemplo, um turnover elevado de recursos humanos. No caso das entregas last-mile, por exemplo, a métrica-chave é o número de entregas por recurso e por hora. Qualquer solução, como o exemplo do produto da GoWizi, capaz de aumentar esta métrica, representa uma enorme oportunidade de ultrapassar todos estes desafios e garantir o crescimento saudável dos negócios logísticos.

Luís Candeias

CEO Siemens Mobility Portugal

O sector dos transportes e logística depara-se com vários desafios e oportunidades, desde a crescente urbanização, às mudanças na mobilidade, ao combate à crise climática. Como ponto de partida, convém recordar uma importante previsão: até 2050, quase 70% da população mundial estará em centros urbanos pelo que a procura por transporte de passageiros continuará a aumentar nos próximos. Em simultâneo, a União Europeia propõe-se reduzir as emissões de dióxido de carbono em 55% até 2030 e em 90% até 2050, em comparação com os níveis de 1990.

Gustavo Paulo Duarte

Diretor-geral da Transportes Paulo Duarte

No panorama atual de constante mudança, o sector dos transportes e logística enfrenta um conjunto único de desafios inerentes à atividade – como a disrupção da cadeia logística, a escassez de recursos humanos, o preço dos combustíveis ou a adaptação às exigências ambientais do mercado, entre outros problemas políticos ou económicos que possam surgir. Apesar disso, as empresas deverão lidar com os eventuais desafios do setor com uma postura positiva. Afinal de contas, os recentes anos, marcados primeiro pela Covid-19 e depois pela guerra na Ucrânia – cujos efeitos ainda se fazem sentir nas cadeias de abastecimento –, ensinaram-nos a ser resilientes e a estar preparados para o “pior cenário possível”.