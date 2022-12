Espetáculos ao vivo. Mais um milhão de espetadores e mais três milhões em receitas

O número de sessões de espetáculos ao vivo cresceu 63,7% em 2021, com um aumento de um milhão (+41,8%) no número de espetadores e mais três milhões de euros em receitas de bilheteira (+12,3%) face a 2020, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os museus tiveram 1,8 milhões de visitantes (+30,7%), dos quais 853,9 mil (+41,9%) eram visitantes estrangeiros. No caso do cinema, contabilizaram-se 5,5 milhões de espetadores (+44,1%) e 30,6 milhões de euros em receitas de bilheteira.

Jornais, revistas e outras publicações periódicas viram a sua circulação reduzir em 12,3% e o número de exemplares vendidos em 10,5%.

Os preços de jornais, de outras publicações periódicas e dos bilhetes de cinema, teatro e concertos aumentaram 3,1%.

A despesa das Câmaras Municipais com atividades culturais e criativas aumentou 21 milhões de euros (+4,5%) face a 2020, para um total de 491,4 milhões. O défice da balança comercial de bens culturais registou um agravamento. Os -183,4 milhões de euros registados em 2020 passaram para -208,7 milhões em 2021.

O emprego cultural foi estimado em 187,7 mil pessoas em 2021, o que representa 3,9% da economia.

As estimativas da Biblioteca Nacional de Portugal indicam que foram editados-impressos 10.873 livros, o que significa um aumento de 7,2% face a 2020.

Na participação cultural online, destaca-se o aumento da visualização da televisão pela internet (+2,7 p.p.).