Esquerda crítica lucros da Galp e pede medidas ao Governo

Depois de ontem a Galp ter revelado lucros de 420 milhões no primeiro semestre, agora os partido à esquerda, BE e PCP, criticam os resultados e pedem ação do Governo.

Pedro Filipe Soares, presidente parlamentar do BE, apontou que o partido registou “que ao longo dos últimos trimestres as margens da refinação têm disparado. No caso da Galp no segundo trimestre deste ano aumentaram quase três vezes”.

O bloquista aponta que “se o Governo dizia que precisava de instrumentos, agora tem instrumentos que de facto há um usufruto indevido das tais condições favoráveis de mercado, que é quase monopolista na sua atividade”.

O líder parlamentar sublinhou ainda que outros países como a Espanha e Itália “tem tributado estes lucros extraordinários para dizer o obvio: não pode um sector beneficiar do sacrifício das pessoas e indevidamente apresentar estes lucros”. O BE pede uma atitude rápida da parte do Governo.

Por sua vez, o PCP, em comunicado, considerou “particularmente significativo que a Galp obtenha estes resultados num momento em que o encerramento da Refinaria de Matosinhos se repercute negativamente nas suas contas para lá dos prejuízos profundos que causa à economia nacional”.

“Estes resultados da Galp, que contrastam com as dificuldades que estão a ser impostas ao povo português, mostram que é mesmo preciso romper com a política de direita, como o PCP vem alertando de há muito”, enaltecem.

Tendo em conta a desaprovação do PCP, os comunistas sugerem a recuperação do controlo público da Galp, a fixação de preços máximos para os combustíveis, o fim da dupla tributação do IVA sobre o ISP e a taxação extraordinária dos lucros extraordinários que as petrolíferas estão a realizar com a especulação, a guerra e as sanções.