Está a pagar o valor justo de IMI? Veja quanto é que pode poupar

O simulador de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) da Deco Proteste já está novamente disponível para perceber se está a pagar o valor justo por este imposto e se deverá pedir uma nova avaliação do seu imóvel.

Em comunicado, a Deco Proteste refere que “caso o valor de IMI apresentado no nosso simulador seja inferior ao que o consumidor está a pagar, deve pedir a atualização dos dados do imóvel para efeitos de imposto através da entrega do modelo 1 do IMI no Portal das Finanças ou mediante um pedido direto no serviço de Finanças”.

Em 2022, o preço por metro quadrado sofreu o maior aumento de sempre, passando de 615 para 640 euros. A subida tem impacto direto nos novos pedidos de avaliação do imóvel mas ainda é possível que quem não tenha pedido uma nova avaliação da sua casa nos últimos anos, e esteja a pagar mais IMI do que o suposto.

Os contribuintes têm até 31 de dezembro para pedirem às Finanças uma nova avaliação das suas casas, se tiverem a certeza de que estão a pagar imposto sobre imóveis a mais. Só os pedidos que derem entrada nas Finanças antes de 31 de dezembro terão impacto no imposto a pagar em 2023.

Revela a Deco Proteste que este simulador de IMI indica o valor justo de imposto a pagar, já levou ao longo dos últimos anos à poupança de mais de 24 milhões de euros na carteira dos consumidores.