4 Setembro 2023, 06h45

Em início de ano lectivo, este apoio pode ser muito interessante para a sua família.

A tarifa social da internet assegura aos consumidores o fornecimento de um conjunto mínimo de serviços, como o acesso ao correio eletrónico, motores de pesquisa, ferramentas de formação e educativas, leitura de notícias, compra de bens ou serviços online, acesso a ofertas de emprego, serviços bancários, ligação em rede a nível profissional, serviços públicos, redes sociais e mensagens instantâneas ou chamadas e videochamadas.

A Tarifa Social da Internet – TSI está disponível para famílias com baixos rendimentos ou necessidades sociais especiais e tem um custo de 5€ + IVA (cobrado até ao máximo de 21,45€) que pode ser pago em mensalidades (6, 12 ou 24 meses) ou integralmente. Neste tarifário os consumidores usufruem de 15GB por mês, a uma velocidade mínima de 12 Mbps, e não inclui televisão e telefone.

Para aderir a esta tarifa, o consumidor deve informar-se e estar atento ao seguinte:

Analisar as especificidades técnicas da TSI;

Verificar condições de acesso na página da ANACOM;

Fazer o pedido de adesão junto da entidade reguladora;

Acompanhar decisão da ANACOM e tratamento do operador;

Após a adesão, verificar ligação de tráfego do serviço.

