Estação de metro de Olaias considerada uma das mais bonitas do mundo, por jornal espanhol

O jornal espanhol ABC considerou a estação de metro de Olaias, paragem da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa, como uma das mais bonitas do mundo.

Esta estação abriu portas em 1998, juntamente com as estações da Bela Vista, Chelas, Oriente e Alameda, com o objetivo de alargar a rede metropolitana à área da Expo 98.

A estação de Olaias foi desenhada pelo arquiteto Tomás Taveira que incluiu dez lanternas de metal e acrílico e uma escultura em metal a representar um peixe. Destacam-se ainda as intervenções plásticas que revestem as paredes, realizadas por um grupo de artistas, entre os quais Cabrita Reis, Pedro Calapez e Rui Sanchez, para além do próprio Tomás Taveira.

Descubra quais as outras estações de metro distinguidas pelo “ABC”.

Estação de Metro das Olaias Desenhada pelo arquiteto Tomás Taveira e está decorada com enormes painéis geométricos de várias cores que sombreiam a luz natural com diferentes cores e criam uma sensação de luminosidade muito particular.

Metro de Moscovo É conhecido como 'o palácio do povo' e é um dos mais elegantes, luxuosos e chamativos do mundo. A sua linha metropolitana circular conta com verdadeiras joias, de onde se destaca a estação de Komsomólskaya, um exemplo da chamada arquitetura estalinista. Esta estação abriu portas em 1952 e foi desenhada pelo arquiteto russo Aleksey Shchusev.

Metro do Dubai As diferentes estações de metro desta cidade estão decoradas baseando-se nos quatro elementos de vento, água, fogo e terra. É a estação de BurJuman, inspirada na água, a mais bonita de todas.

Metro Via Toledo - Nápoles Um autêntico museu situado a 50 metros de profundidade. Numa das saídas, a estação é composta por uma paisagem que parece retirada do fundo do mar e elaborada com milhares de mosaicos de Bisazza, numa obra do arquiteto espanhol Óscar Tusquets Blanca.

Metro de Paris A recrear o interior do submarino, com abóbadas e paredes cobertas por mais de 800 grandes placas de cobre, a estação Arts et Métiers, em Paris, também foi considerada uma das mais bonitas do mundo, depois de em 1994, para marcar o bicentenário do Conservatoire National des Arts et Métiers, museu que se encontra na saída desta estação, ter sido renovada de acordo com um projeto de François Schuiten.

Estação central de Estocolmo