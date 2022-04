Estado central gere mais de 80% dos fundos do PRR

Já estão definidas as entidades que vão gerir a maioria dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo avança este domingo o Jornal de Notícias (link indisponível), mais de 80% das verbas em questão serão geridas pelo Estado central e pelos seus organismos.

De acordo com o jornal, que cita os dados divulgados no portal Mais Transparência, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Portugal 2020, os projetos do PRR não estão agregados por regiões beneficiadas, ou seja, é apenas possível perceber quem os gere e distribuiu. A maioria dos projetos têm âmbito nacional e serão, por isso, geridos de forma centralizada.

Contas feitas, 13,4 mil milhões de euros das verbas do PRR serão geridos pelo Estado central ou por empresas e institutos dependentes do Governo. Já em termos regionais, a área de Lisboa e Vale do Tejo vai gerir 5,4% dos fundos (885 milhões de euros) enquanto a região Norte ficará encarregue da gestão de menos de 4% das verbas (602 milhões de euros),