Estado da Nação. Direita acusa Costa de empobrecer o país e de acumular ganhos da inflação

No primeiro debate do Estado da Nação desta maioria absoluta do PS, a direita aproveitou para acusar Costa de empobrecer o país e de acumular os ganhos da inflação através dos impostos indiretos. Caos na saúde e incêndios também dominaram o debate.

A primeira intervenção da oposição foi do novo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que começou por dizer a Costa que “os seus sete anos de governação podem ser resumidos a uma palavra: empobrecimento”.

Para o economista, o crescimento económico acima do normal em 2021 e 2022 só se justifica pela recuperação em relação a 2020, quando Portugal teve a quarta maior queda do PIB na UE. “Volta a um crescimento em 2023 na ordem dos 2%, abaixo dos países da coesão, e tem hoje o rendimento per capita inferior a 2016”, continuou.

A isso junta-se a perda de poder de compra dos pensionistas e funcionários públicos, com corte equivalente a um salário em 14, e das restantes famílias perto disso, dado que a inflação ronda os 9%.

“A carga fiscal atingiu um máximo histórico”, continua, destacando que em, 2022, por via da inflação, a previsão do crescimento da carga fiscal prevista no Orçamento era de 6,7% e que em maio já estava nos 21%. “Os portugueses à míngua, e o Estado cada vez mais gordo. Esta é a austeridade socialista que tentam esconder mas que penaliza fortemente os portugueses”. Por fim, perguntou: “Quanto pretende devolver?”, referindo-se ao excedente orçamental que o Governo irá arrecadar em impostos.

Costa respondeu ponto por ponto. “Desde que este Governo é Governo nós voltamos a crescer acima e não abaixo da média europeia. E o país não empobrece”. Em relação à acusação de que “os serviços públicos nunca estiveram piores”, o primeiro-ministro reconheceu que é preciso mais do que o reforço em 40% dos meios orçamentais e em 20% dos recursos humanos.

À acusação de que o mundo rural está cada vez mais despovoado e desorganizado, Costa respondeu que o líder de bancada do PSD deve “prestar mais atenção”, referindo que, no âmbito do PRR, “há um conjunto de verbas muito fortes para a reforma florestal”.

Relativamente à matéria fiscal, o primeiro-ministro reconheceu que “o aumento dos preços tem efeito sobre impostos indiretos”. “A receita de IVA aumentou 1.300 milhões de euros comparativamente com 2019. O conjunto de medidas que já foram adotadas já é de 1.600 milhões de euros. A resposta é: já está devolvido”, rematou.

Já o líder do Chega, André Ventura, começou por focar-se nos incêndios, destacando que “Portugal é o país que tem a maior área ardida da Europa”, fazendo acusações diretas a Costa, nomeadamente sobre o paradeiro dos Kamov, que sugeriu estarem “todos parados, como os submarinos”, mas também sobre a reforma da floresta — num Executivo que o socialista integrava — que extinguiu a guarda florestal.

Retomando os números da direita que dão conta de um empobrecimento do país e da perda de poder de compra da população, Ventura resumiu: “Tenho a certeza absoluta que vamos de medida socialista me medida socialista para a bancarrota que vamos ter de salvar”.

O primeiro-ministro acusou o líder do partido de extrema-direita de querer enganar os portugueses e destacou que se não fossem as medidas fiscais do Governo, para encher um depósito de 50 litros de gasóleo, as pessoas pagavam mais 14 euros do que estão a pagar e, para a gasolina, mais 16.

“Não estou a dizer que a gasolina e o gasóleo não estão a subir. Estão a subir, e de forma dramática. Agora, como sabe, os preços são formados no mercado internacional e não há governo algum quem até agora, os tenha conseguido travar. O que os governos podem fazer é aquilo que fizemos: baixar a carga fiscal em 18 pontos percentuais”, afirmou.

A Iniciativa Liberal, representada por João Cotrim de Figueiredo, acusou Costa de ter memória seletiva e de ser habilidoso com os números, mas também de ser “primeiro-ministro do caos, do medo e da ansiedade”.

“Nem toda a habilidade do mundo conseguia fazer o país esquecer o autêntico caos em que o Governo deixou os serviços públicos”, continuou, referindo-se em concreto aos sectores da saúde, educação, judiciário, e da segurança social, apontando que o Governo “não faz reformas estruturais nenhumas” sob pena de perder votos.

O liberal usou as sondagens mais recentes da Católica para a RTP que dão conta que dois terços dos portugueses acham que estão pior do que no ano passado, e lamentou a “ambição medíocre do partido socialista” em ficar satisfeito com o crescimento económico nos próximos anos, nomeadamente para 2023, e pediu ao Governo para devolver o dinheiro da carga fiscal aos portugueses.

“Quatro milhões de portugueses estão em risco de pobreza na pobreza, com salários tão baixos que têm de escolher entre pagar prestações, medicamentos, e alimentos”, afirmou, destacando que não devia ser este o cenário num país desenvolvido.

Por sua vez, Costa acusou a direita de usar a média dos últimos 20 anos para ofuscar a dos últimos sete, acrescentando que não há habilidade estatística que desface a trajetória de crescimento de Portugal.

Quanto à sondagem, o primeiro-ministro reconheceu que “o país está, neste momento, pior”, devido ao impacto da inflação. “Mas acha que não pago contas do supermercado? Acha que não conheço as pessoas que enchem o seu depósito? Acha que não sei ler os números da inflação? Acha que não conheço a realidade social deste país? Senhor deputado, não sou da IL. Conheço bem quais são as necessidades dos cidadãos. O governar não é sempre achar que se está melhor, é quando se percebe que estamos pior, e que há problemas para resolver. Em vez de falar, falar, falar, é fazer, fazer, fazer”, declarou.