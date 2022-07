Estado da Nação: PCP acusa Governo de não aumentar salários e fixar preços. BE fala sobre Mário Ferreira e Uber files

Os partidos à esquerda aproveitaram o debate do Estado da Nação para lançar algumas críticas. O PCP diz que o país não se desliga das políticas de direita e acusa o Governo de não controlar os preços e não aumentar salários. No Bloco de Esquerda foi referido o nome de Mário Ferreira, pelos apoios do Banco de Fomento, mas também a Uberfiles.

“Os problemas que o país enfrenta não estão desligados de décadas de política de direita e das opções de sucessivos governos de Portugal numa situação de dependência externa, atraso económico, injustiças e desigualdades sociais”, começou por dizer o líder do PCP, Jerónimo de Sousa.

Para os comunistas “os trabalhadores e o povo enfrentam hoje problemas que marcam a realidade nacional”. “O aumento do custo de vida e a acelerada degradação das condições em que vivem os trabalhadores e populações são problemas que contrastam com a concentração de riqueza, o acumular de lucros do grandes grupos económicos”, apontou Jerónimo de Sousa.

“As opções políticas do governo ao convergirem com os interesses destes grupos económicos são também a razão deste contraste. Os grupos económicos aproveitam naturalmente a política de sanções e a guerra para acumularem lucros tal como antes fizeram com a pandemia”, sublinhou.

Como exemplo Jerónimo de Sousa mencionou a Galp cuja “margem de refinação do petróleo passou de 6,9 dólares para 22, 3 no segundo trimestre”.

“Porque razão o Governo recusa o controlo e fixação dos preços e aumentar salários e pensões”, questionou o líder comunista.

Por sua vez, o primeiro-ministro, António Costa respondeu que “o combate à precariedade tem de ser acompanhado da valorização geral dos salários, não só do salário mínimo que teve um aumento de 40% ao longo destes seis anos. Este ano teve um aumento de 6% e não desistimos do objetivo de atingir os 900 euros até ao final desta legislatura”.

“Temos a esperança que seja possível em sede de concertação social concluir o acordo para a produtividade de rendimentos para que haja uma valorização dos salários”, afirmou ainda Costa.

Depois do PCP veio o Bloco de Esquerda e a coordenadora do partido, Catarina Martins lançou duas questões concretas: Uma sobre Mário Ferreira e outra sobre a Uberfiles.

“Mário Ferreira é conhecido pelos cruzeiros no Douro, pela compra da TVI não é só o maior beneficiário dos apoios do Banco de Fomento. Ele recebe mais do que todos os apoios, 40 milhões de euros em investimento publico”, frisou a representante bloquista.

Segundo Catarina Martins, neste processo de atribuição de apoios, foi dada “prioridade a uma empresa cujo o empresário Mário Ferreira está a ser investigado a nível nacional e europeu por branqueamento de capitais e por fuga ao fisco”. Como tal, o BE quis saber qual “o envolvimento que o primeiro-ministro teve nesta decisão”.

Nesta matéria António Costa, que considerou a pergunta “insultuosa”, assegurou que a sua intervenção tinha sido “zero”.

O BE aproveitou ainda para recordar que “ex alto quadro Uber partilhou dados que comprovam o crescimento que comprovam que o crescimento da empresa em todo o mundo é uma história de banditismo económico e manipulação”.

Catarina Martins recordou ainda que “a Governo comprometeu-se em 2021 a obrigar a Uber e demais plataformas a estabelecer contratos de trabalho”, mas agora este tipo de plataformas “já não tem de fazer contratos com os trabalhadores”.