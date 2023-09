A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje uma estratégia para aproximar os 27 de África e defendeu que a União tem de demonstrar a mesma unidade para combater a instabilidade geopolítica naquele continente que demonstrou com a Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje uma estratégia para aproximar os 27 de África e defendeu que a União tem de demonstrar a mesma unidade para combater a instabilidade geopolítica naquele continente que demonstrou com a Ucrânia.

“Precisamos de demonstrar a mesma unidade de propósito para com África que demonstrámos com a Ucrânia. Precisamos de nos concentrar na cooperação com governos legítimos e organizações regionais”, advogou Ursula von der Leyen, durante o debate sobre o Estado da União, no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França).

Von der Leyen recordou que a região africana do Sahel assistiu nos últimos dois anos a uma série de golpes militares e é hoje uma das regiões geopoliticamente mais instáveis do planeta, apesar de ser umas das que tem maior crescimento demográfico.

“É por isso que, em conjunto com o alto-representante [da UE para os Negócios Estrangeiros] Josep Borrell, vamos trabalhar para uma nova abordagem estratégica para levar à próxima cimeira UE