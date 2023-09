Da inteligência artificial (IA) à instabilidade geopolítica no Sahel, Ursula von der Leyen quer fazer do discurso sobre o Estado da União um olhar sobre o futuro, mas na linha do horizonte está a Ucrânia.

12 Setembro 2023, 19h43

Pode ser o penúltimo discurso sobre o Estado da União de von der Leyen. Há eleições europeias em junho do próximo ano e a presidente da Comissão Europeia ainda não desfez o ‘tabu’ sobre querer continuar.

Contudo, vai discursar na quarta-feira em jeito de aproximação à conclusão do mandato. Em pouco mais de uma hora, Ursula von der Leyen vai recuar até 2019 e enaltecer aquilo que fez com a sua equipa de comissários, com uma pandemia pelo meio, e agora, quase ao cair do pano, uma guerra às portas da União Europeia (UE).

Finalizada a retrospetiva do mandato, a presidente da Comissão quer os 27 a olhar para o futuro e quer fazê-lo transversalmente. Fonte comunitária revelou que no discurso vai haver um enfoque na legislação sobre a IA.

A Comissão tem feito desta iniciativa legislativa um bandeira da UE, ao querer criar a primeira legislação completa e que contempla as várias utilizações da IA e como é que podem ser integradas na vida dos cidadãos sem os prejudicar.

Ursula von der Leyen vai pedir um esforço para finalizar esta iniciativa, mas também vai alertar que é necessária uma abordagem global à IA, uma mensagem que já deixou na reunião do G20, na semana passada.

A transversalidade significa olhar também para outros conflitos que não o da Ucrânia e von der Leyen vai abordar a deterioração da situação geopolítica na região africana do Sahel, especialmente os golpes militares no Níger e no Gabão, em menos de dois meses.

Há bastante tempo que von der Leyen tem feito pressão para que a UE seja mais do que um bloco político-económico influente no território europeu e olhe para África