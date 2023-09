De acordo com as contas do JN, o Estado está a cobrar mais 5,22 milhões do que em 2022 neste imposto. O JE revela esta sexta-feira que a medida vai custar 550 milhões de euros.

8 Setembro 2023, 07h40

O Estado está a lucrar mais de dois milhões de euros por dia apesar da suspensão do IVA num cabaz de 46 produtos alimentares, de acordo com cálculos efetuados na edição desta sexta-feira do “Jornal de Notícias”.

O JE avança esta sexta-feira, na sua edição impressa, que a medida de IVA Zero vai ter um impacto de 550 milhões de euros nas contas do Estado em 2023, desde que foi adotada em abril deste ano. Sabe-se também, de acordo com revelação da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que o prolongamento desta medida vai custar 140 milhões de euros. Contactada também pelo JE, a Deco considera a medida positiva mas diz ser insuficiente.

Explica o JN que a subida generalizada dos preços, sobretudo na alimentação, acabou por engordar a receita arrecadada pelo Estado em IVA e que só o valor cobrado cobrado a mais entre abril e julho deste ano já é superior ao que o Governo prevê gastar com a medida do IVA Zero até outubro.

De acordo com as contas do diário, o Estado está a cobrar mais 5,22 milhões do que em 2022 neste imposto. Mesmo que seja descontado o valor de 2,98 milhões diários que se prevê que o IVA Zero está a custar às contas do Estado, sobram ainda 2,24 milhões por dia.

Prolongamento até ao final do ano aprovado