Estados Unidos anunciam novo programa para receberem refugiados ucranianos

Os ucranianos refugiados da invasão russa àquele país vão poder mudar-se temporariamente para os Estados Unidos a partir da próxima semana. As autoridades norte-americanas anunciaram esta quinta-feira a criação de um programa humanitário que vai permitir àquelas pessoas viverem nos EUA por um período de até dois anos, de acordo com a agência “Reuters”.

Para tal, será necessário o apoio de um cidadão norte-americano. Qualquer pessoa nessa condição pode manifestar vontade de prestar esse apoio, tendo o dever de mostrar apoio financeiro, destacou o Departamento de Segurança Nacional (DHS).

As mesmas pessoas devem candidatar-se ao programa “Unidos pela Ucrânia”, que vai ter início na segunda-feira, mas pode demorar até uma semana a estar a funcionar totalmente.

Cerca de cinco milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o começo da invasão, no dia 24 de fevereiro. Enquanto a maioria se tem refugiado na Europa, esta iniciativa vai facilitar a mudança destas famílias para os Estados Unidos, de acordo com as declarações de membros da administração de Joe Biden ouvidos pela Reuters.

O presidente norte-americano destacou que “este programa vai ser rápido, simples e vai garantir que os Estados Unidos honram o seu compromisso com os ucranianos.”

Mais de 350 ucranianos pediram asilo nos EUA desde o início do conflito até aos primeiros dias deste mês, informa a mesma agência.