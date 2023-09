“Estamos muito confortáveis com a decisão que tomámos”, destacou Mariana Vieira da Silva em reação ao processo colocado por Christine Ourmières Widener à TAP no valor de 5,9 milhões de euros.

7 Setembro 2023, 12h20

O Governo, através da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, reagiu esta quinta-feira ao processo que Christine Ourmières Widener colocou à TAP, destacando que o Executivo está “muito confortável” com a decisão que tomou.

“O Governo tomou a decisão baseada no relatório da IGF que é inequívoco, todos temos o direitos de nos defender. Estamos muito confortáveis com a decisão que tomámos”, destacou Mariana Vieira da Silva em reação ao processo colocado por Christine Ourmières Widener à TAP no valor de 5,9 milhões de euros.

A ex-CEO da TAP, Christine Ourmières Widener, já avançou com um processo cível no qual exige uma verba próxima dos seis milhões de euros, segundo o portal Citius. A antiga gestora pretende sentar no banco dos réus a companhia aérea, pela polémica que ditou o seu afastamento, e receber 5,9 milhões de euros de indemnização.

A advogada da antiga gestora da companhia aérea confirmou a ação contra a TAP SGSP e a TAP S.A. Contactada pelo Jornal Económico, Inês Arruda limitou-se a dizer: “confirmo que foi dada a entrada da ação”, escusando-se a revelar mais detalhes.

O JE sabe que na base da ação está a reclamação dos créditos devidos na vigência do contrato, incluindo as remunerações que teria direito até ao final do mandato (junho de 2026), num total de quatro milhões de euros; parte do bónus de três milhões de euros, que estava previso no contrato; e ainda danos morais e reputacionais, com um valor muito superior a ser reclamado a título de danos não patrimoniais (morais).