“Estão a tentar polarizar a sociedade”. Turquia quer acabar com maior grupo feminista do país

As autoridades turcas deram ordem de dissolução do maior grupo de direitos das mulheres do país, o We Will Stop Femicide (WWSF, “Vamos parar o feminícidio”, em português), acusando-o de ser “contra a moralidade”. Ativistas consideram que a medida tem o objetivo de polarizar a sociedade e de colocar as mulheres umas contra as outras.

Segundo o “The Guardian”, o WWSF enfrenta uma longa batalha judicial para permanecer aberto depois de o Ministério Público alegar que o grupo infringiu a lei e agiu com imoralidade ao “desintegrar a estrutura familiar ao ignorar o conceito de família sob o pretexto de defender os direitos das mulheres”.

O secretário-geral do WWSF, Fidan Ataselim, disse que não encaram a decisão como um ataque pessoal, mas com “um ataque a todas as mulheres na Turquia a todos os movimentos sociais, a toda a opinião pública democrática”. “Estão a tentar polarizar a sociedade e marginalizar o nosso movimento, mas não vão conseguir porque tiramos o nosso poder da sociedade”, acrescentou.

É a mais recente investida contra a sociedade civil depois de o presidente Recep Tayyip Erdoğan retirar a Turquia da convenção de Istambul o ano passado, argumentando que as leis existentes eram suficientes para proteger as mulheres. A medida provocou grandes protestos, muitos organizados pelo WWSF, que trouxeram uma resposta dura da polícia.

Já em janeiro, a Turquia emitiu uma nova lei que limita a capacidade de expressão e advogados e ativistas já previam consequências negativas para o movimento feminista. Esta decisão agora ocorre num contexto de crescimento dos feminicídios no país: o WWSF estima que 416 mulheres foram assassinadas no ano passado com base no género, a que se somam 72 de janeiro a março de 2022.

Esta decisão de acabar com o grupo é considerada um esforço para marginalizar as ativistas feministas e separá-las das mulheres mais conservadoras, percecionadas como mais próximas ao governo. Com eleições gerais este ano, Erdoğan enfrenta uma oposição crescente nas ruas e, possivelmente, nas urnas.

A diretora da Human Rights Watch no país, Emma Sinclair-Webb disse que a ação era grotesca. “É muito provocativo As autoridades sabem perfeitamente que esta é uma campanha muito bem sucedida e muito visível”.

“Em última análise, este é um ato de divisão destinado a colocar as mulheres umas contra as outras”, disse Webb. “Está semeando mais divisão social como uma maneira de entrar em um ciclo eleitoral também – Erdoğan está colocando mulheres contra mulheres em uma tentativa de fortalecer o apoio de mulheres religiosas, piedosas e conservadoras contra essas mulheres que eles podem dizer que são imorais, ” ela disse. “Eles estão tentando fazer uma guerra cultural com isso.”

O WWSF, com 750 membros ativos, foi fundado em 2010 em resposta ao assassinato de uma estudante de 17 anos por seu parceiro. Possui uma rede nacional de apoio jurídico a sobreviventes de violência doméstica, além de coletar dados sobre feminicídio, acompanhar julgamentos e organizar comícios.

A fundadora do grupo, Gülsüm Kav, prometeu lutar contra a dissolução. “Este é um ataque ao direito das mulheres à vida. Nunca vamos abrir mão dos nossos direitos. Vamos lutar junto com a população para que esse passo ilegal possa ser revertido”, disse.