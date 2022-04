Estão as pós-graduações a ganhar terreno na oferta formativa das escolas de gestão?

As pós-graduações são um ativo de formação cada vez mais procurado pelos alunos e valorizado pelas empresas. As escolas de gestão que as oferecem tentam acompanhar as tendências empresariais e responder a novas necessidades, que se prendem sobretudo com temas de inovação, liderança, sustentabilidade e digitalização. Esta dinâmica dá mote à próxima JE Talks, à qual pode assistir em direto já esta quinta-feira, 21 de abril, às 14h30,

A iniciativa vai reunir representantes do ISEG Executive Education e da NOVA School of Business & Economics para tentar analisar a oferta existente e dissecar a importância que as pós-graduações vão ganhando nos perfis de recrutamento. Além disso, será uma oportunidade para identificar as principais temáticas e áreas com maior relevância, tanto para o corpo formativo como para as empresas.

Esta JE Talks vem complementar o Especial dedicado ao mesmo tema, que será oferecido esta sexta-feira com a edição impressa do JE.

Assista em direto esta quinta-feira, a partir das 14h30, na JE TV.