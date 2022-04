Estão inscritos 33 mil refugiados ucranianos no Serviço Nacional de Saúde, informa Marta Temido

Já estão inscritos 33 mil refugiados ucranianos inscritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), informou esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento durante o segundo dia de discussão do Orçamento de Estado para 2022 (OE2022) na generalidade.

Temido começou por reforçar a mensagem que transmitiu em outubro passado, com a primeira versão do OE: “Não nos arrependemos do caminho percorrido, mas sabemos que ainda há muito chão para andar”. No contexto atual, acrescentou “ainda é mais aguda a urgência de reforçar a rede de serviços públicos que, como o Serviço Nacional de Saúde, é uma proteção social para todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade”, aproveitando a ocasião para declarar que é esse o caso de 33 mil refugiados da guerra da Ucrânia já inscritos no SNS.

Sobre as questões orçamentais e políticas, a ministra destaca que 2021 foi o início da recuperação da atividade assistencial e que as conquistas nesse campo, bem como no da vacinação, se deve ao “investimento nos profissionais de saúde” e o investimento global: o SNS receberá em 2022 a maior transferência de sempre do OE, cabendo-lhe um valor global de 11,1 mil milhões de euros, ou seja, mais 700 milhões de euros que os 10,4 mil milhões de euros que lhe tinham sido consagrados no Orçamento do Estado anterior. “É um aumento de 6,7%, valor acima do previsto para o PIB”, declara.

As principais prioridades para Marta Temido são “a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, em especial a atribuição de equipa de saúde familiar a todos os residentes, e a satisfação com as condições de trabalho no SNS”.

“Temos a exata compreensão do muito que há para fazer, de quanto se espera de nós e de quantos dependem de nós. É para isso que vos apresentamos este Orçamento”, conclui.