Estas são as 25 melhores praias da Europa e há duas portuguesas

Duas praias portuguesas estão entre as 25 melhores praias da Europa em 2022 no website Tripadvisor, num ranking feito com base nas avaliações e opiniões dos utilizadores do website.

A praia da Falésia e a praia da Rocha, ambas situadas no Algarve, ocupam o segundo e o 14º lugar, respetivamente, na categoria ‘Top 25 Beaches – Europe’ do ‘Travellers Choice Awards 2022 – Best of the Best’. Na primeira posição está Spiaggia dei Conigli Lampedusa, na Sicília, em Itália.

“Bonitas falésias de areia vermelha mostram-nos o oceano azul-esverdeado e uma praia de areia branca que se estende a perder de vista” é o comentário de utilizador escolhido pelo Trip Advisor sobre a praia da Falésia.

Já em relação à praia da Rocha, pode ler-se: “paisagem natural parece ainda sobrepor-se, tanto pela imponência como pela beleza”.

Na lista constam ainda outras praias no Reino Unido, Espanha, Chipre, Grécia, Itália, Islândia, França e Turquia.

O prémio ‘Travellers Choice Awards – Best of the Best‘ tem em conta a qualidade e a quantidade de avaliações e avaliações dos viajantes, com uma componente editorial que classifica e reúne as melhores acomodações, destinos, praias, atrações, restaurantes, companhias aéreas e experiências em todo o mundo ou por regiões, em categorias e áreas geográficas específicas, conforme avaliado pelos viajantes. Os vencedores do prémio estão entre os 1% melhores dos anúncios no Tripadvisor.

Para ser elegível ao prémio, uma propriedade, empresa, destino ou ponto de interesse deve estar listado no Tripadvisor há pelo menos 12 meses, deve receber um número limite de avaliações dentro do período de avaliação do prémio e deve manter ou exceder uma classificação mínima no Tripadvisor.