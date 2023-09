Este domingo à tarde há música clássico no Museu dos Coches

No próximo domingo, dia 10 de setembro, pelas 16 horas, o Art’Ventus Quintet apresentará o seu CD de estreia num concerto que se realiza no Antigo Picadeiro Real do Museu Nacional dos Coches, numa parceria com a Embaixada Suíça em Lisboa.

7 Setembro 2023, 21h01