“Este Orçamento tira proveito da almofada de 2022”, diz Presidente da República

O Presidente da República considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), entregue esta segunda-feira no parlamento, é essencialmente composta por “muitas imprevisibilidades” e efeitos de um primeiro semestre de 2022 de bons resultados de turismo e crescimento económico.

“É um Orçamento do Estado [OE] em tempos difíceis. Não vale a pena negar: são tempos difíceis devido aos restos da pandemia, da guerra e a um período de agravamento na guerra. É um OE com muitas imprevisibilidades”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da inauguração da exposição artística “Dar Luz a Esta Causa”, que decorre no Museu da Eletricidade, em Lisboa.

O chefe de Estado considera que este OE “tira proveito do melhor de 2022”, referindo-se à “primeira parte” deste ano, “que correu bem economicamente”, nomeadamente por causa do “turismo e crescimento”. “Ajudou ter um orçamento do ano anterior executado em duodécimos, que permite almofada financeira. Tira proveito de uma almofada de 2022”, detalhou, em declarações aos jornalistas.

Marcelo Rebelo Sousa mencionou que o Governo está otimista em relação à inflação, mas não mencionou diretamente se concordava com a estimativa prevista no OE2023 de uma inflação de 7,4% este ano e de 4% no próximo ano. “Acho que existe sempre um fator de imprevisibilidade. Respeito as contas do Governo e ficarei muito satisfeito se for o Governo a ter razão”, adiantou.

Por outro lado, fez referência ao acordo de médio prazo para melhoria de rendimentos, salários e competitividade assinado ontem, no Palácio Foz, pelas quatro confederações patronais e pela UGT. “O acordo de rendimentos tem uma série de medidas para o imediato e espera, nos outros anos, que já não haja guerra e que a realidade económico-social melhore”, sintetizou sobre o documento com vigência até 2026 que prevê, entre outros, o fim do limite temporal para as empresas poderem reportar prejuízos fiscais.