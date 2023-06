O Sistema de Segurança Interna admite ao Diário de Notícias, esta quinta-feira, que a “taxa de esforço da PSP será aumentada” para responder à pressão, numa altura em que o SFE está a ser desmatelado.

29 Junho 2023, 08h48

Portugal prepara-se para bater novo recorde. Estimativas do Sistema de Segurança Interna (SSI) avançadas esta quinta-feira, 29 de junho, pelo Diário de Notícias apontam para a chegada a Portugal, neste verão, de 17 milhões de pessoas, só através das fronteiras aéreas, com 83 mil voos controlados.

Estes números, a confirmarem-se, representam um acréscimo de 26% no número de passageiros, ou seja mais cinco milhões e mais 22% dos voos, o equivalente a mais 15 mil voos do que em igual período do designado de “Verão IATA”. International Air Transport Association (Associação Internacional de Transportes Aéreos) – que começou a 26 março e termina a 28 de outubro.

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, perspetiva-se um pandemónio, pois além do fluxo habitual de turistas, há que contar com a onda de imigrantes, decorrente da nova legislação que veio facilitar a concessão de vistos, principalmente para a CPLP (Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa), e também a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), escreve o DN.

Ouvido pelo jornal, o gabinete do secretário-geral do SSI, Paulo Vizeu Pinheiro, antecipa que “por força das previsões do Verão IATA/2023, a taxa de esforço da PSP será aumentada para fazer face ao previsível aumento do número de passageiros”.

O DN também ouviu os vários sindicatos que levantam apreensão para o que aí vem este verão. De salientar que a transferência das competências policiais do SEF para a PSP, tal como para a GNR nas fronteiras terrestres e marítimas, vai concretizar-se a 29 de outubro.