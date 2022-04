Estoril Open: 4 milhões de euros para o regresso dos “reis da terra batida”. Veja o “Jogo Económico”

Aí está o Estoril Open. De 23 de abril a 1 de maio todos os caminhos vêm dar ao Clube de Ténis do Estoril. Dois anos depois, a grande novidade para 2022 é o regresso do público, um fator fundamental para os grandes espetáculos de ténis alavancados num orçamento de 4 milhões de euros.

São muitas as novidades para este ano neste evento de exceção e vamos detalhar todos os esses pormenores com João Zilhão, diretor do Estoril Open, nesta edição do “Jogo Económico”.

Não perca ainda a rubrica “Hat-Trick”, com os números que marcaram a semana dentro e fora das quatro linhas, assim como as escolhas dos nossos comentadores.

Estes serão os temas da edição desta semana do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, um formato que conta com os comentários de Nuno Vinha, subdiretor do JE e o consultor Jorge Faria de Sousa.

A coordenação e apresentação está a cargo do editor multimédia do JE, José Carlos Lourinho e a rubrica “Hat-Trick” é da responsabilidade dos jornalistas Rodolfo Alexandre Reis e Nuno Braga.