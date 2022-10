Estoril-Sol pode perder a concessão jogo no Casino Estoril

Há duas propostas para a concessão da exploração da zona de jogo do Casino Estoril, a do actual concessionário (Estoril-Sol) e a de um outro grupo estrangeiro que oferece um valor superior ao do grupo liderado por Mário Assis Ferreira.

“Na sequência do anúncio do concurso público internacional para atribuição da concessão da zona de Jogo do Estoril, publicado no Diário da República de 19 de Agosto de 2022”, a Estoril-Sol SGPS informou o mercado que hoje, dia 3 de Outubro, o júri do concurso procedeu à publicação da lista de propostas, verificando-se que há duas propostas submetidas na plataforma electrónica do concurso.

“Mais se informa, que a proposta concorrente apresenta, na sua globalidade, um valor superior ao da proposta apresentada pela nossa subsidiária a Estoril Sol (III) e que, irão decorrer agora os prazos para que o júri

analise e avalie as propostas apresentadas”, lê-se no comunicado publicado no site da CMVM.

A Estoril-Sol é a concessionária do jogo no Casino do Estoril e no Casino Lisboa.