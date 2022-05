Estrangeiros ocupam maioria de edifício de 50 milhões na Avenida 24 de Julho

Os investidores estrangeiros representam 80% da ocupação do projeto ‘Promenade’ a cargo da promotora imobiliária AM48 e que representou um investimento de 50 milhões de euros.

O empreendimento que neste momento já tem 90% da comercialização efetuada, está distribuído por cinco pisos e contempla 40 apartamentos, quatro quais penthouses cujas tipologias vão do T3 a T6 estando situadas no último piso e com ligação ao terraço privativo com piscina. As restantes 36 frações variam entre o T1 e T3 e encontram-se divididas ao longo dos restantes quatro pisos.

A construção deste projeto esteve a cargo da Mota-Engil, pertencendo a arquitetura a Frederico Valsassina. Com a maioria dos apartamentos já comercializados, o ‘Promenade’ aguarda neste momento a emissão da licença.