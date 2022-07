Estrangeiros procuram casa para comprar em Portugal, mas querem pechinchas

Os cidadãos estrangeiros, de vários países, estão à procura de casa em Portugal, mas andam principalmente à procura de pechinchas.

Franceses, holandeses, norte-americanos, alemães, suíços, franceses ou brasileiros têm preferência pelas casas abaixo de 300 mil euros nos cinco concelhos que mais atraem estrangeiros no país, segundo um estudo realizado a partir das pesquisas realizadas no site imobiliário Idealista durante o segundo trimestre deste ano.

Sem surpresa, Lisboa, Loulé, Albufeira, Cascais e Porto são os cinco municípios com mais procura estrangeira.

Lisboa foi a cidade com mais procura por estrangeiros, com cidadãos dos EUA, Brasil, Reino Unido, Alemanha ou França a liderarem a procura de casas.

Em Lisboa, a larga maioria dos franceses (68%) procura por casas abaixo dos 300 mil euros.

Nos imóveis abaixo de 300 mil euros, são os franceses quem mais procura por casa neste intervalo (68% das pesquisas realizadas por cidadãos deste país). Seguem-se os brasileiros (47%), Reino Unido e Alemanha (ambos com 46%) e Estados Unidos (36%).

Nas casas acima de um milhão de euros, 12% dos internautas com origem no Brasil pesquisaram este tipo de imóveis. Segue-se a Alemanha e EUA (ambos com 10%) e o Reino Unido (9%).

O segundo município mais procurado por estrangeiros foi Loulé, distrito de Faro. Nos imóveis abaixo dos 300 mil euros, a maioria (56% para ambos) das pesquisas realizadas por neerlandeses e franceses focaram-se neste segmento. O mesmo aconteceu com os cidadãos alemães (47%) e do Reino Unido (43%). A exceção são os norte-americanos, com a sua maioria (47%) a focar-se nos imóveis entre 300 mil a 600 mil euros.

Em Loulé, a maioria dos norte-americanos procura por casas entre 300 mil a 600 mil euros.

Nas casas acima de um milhão de euros, os alemães e os norte-americanos lideram as pesquisas (18% para ambos), seguidos pelos britânicos (17%) e neerlandeses (15%).

Em terceiro lugar, surge o município algarvio de Albufeira. Mais uma vez, a maioria das pesquisas centrou-se nas casas abaixo de 300 mil euros: Países Baixos (76% das pesquisas feitas por cidadãos deste país), França (69%), Suíça (64%), Reino Unido (61%) e Alemanha (58%).

Em Albufeira, a larga maioria dos neerlandeses (76%) procuram por casas abaixo dos 300 mil euros.

Nas casas acima de um milhão de euros, os Países Baixos lideram (9%), seguidos da Alemanha (8%) e Reino Unido (7%).

Na quarta posição surge o conselho de Cascais. Aqui o cenário muda de figura: a maioria de pesquisa feitas por espanhóis (40%) e britânicos (31%) teve como alvo casas acima de um milhão de euros.

Nos imóveis abaixo de 300 mil euros, a busca é liderada por cidadãos do Brasil (28%), Alemanha (23%), Reino Unido (22%), Estados Unidos (20%) e Espanha (18%).

O Porto é o quinto município mais procurado pelos estrangeiros. Neste concelho, também se verifica que a maioria das pesquisas por cidadãos estrangeiros foca-se no intervalo de preços mais baixos.

Abaixo de 300 mil euros, os alemães são quem mais pesquisa neste intervalo (76%), seguido de França (72%), Brasil (71%), Espanha (64%) e Estados Unidos (58%).

Nas casas mais caras, acima de um milhão, os espanhóis lideram (8%), seguidos dos EUA, Brasil e França (6% cada) e da Alemanha (4%).

No Porto, quase três quartos dos brasileiros, franceses e alemães procuram por imóveis abaixo dos 300 mil euros.