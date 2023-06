Com apresentação de Gabriel Monteiro e de Nuno Vinha, o Atlantic Connection é um programa produzido em parceria pela BM&C News e pelo Jornal Económico, que oferece uma perspectiva em português sobre os grandes temas da atualidade global.

Esta semana, o “Atlantic Connection” debruça-se sobre a temática dos estudantes brasileiros que estudam na Europa. Que países escolhem? De que cursos e estados brasileiros é que vêm? E regressam ao Brasil ou ficam a trabalhar nos países em que estudaram?

No mais recente episódio do The Atlantic Connection, Gabriel Monteiro (BM&C News) e Nuno Vinha (Jornal Económico) suscitam o debate destes e de outros tópicos com a análise de Rui Pimenta, diretor de vendas do Student Travel Bureau (STB), uma empresa com 52 anos de experiência na colocação de estudantes noutros países.