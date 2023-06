Com apresentação de Gabriel Monteiro e de Nuno Vinha, o Atlantic Connection é um programa produzido em parceria pela BM&C News e pelo Jornal Económico, que oferece uma perspectiva em português sobre os grandes temas da atualidade global.

23 Junho 2023, 22h35



Esta semana, o “Atlantic Connection” debruça-se sobre a temática dos estudantes brasileiros que estudam na Europa. Que países escolhem? De que cursos e estados brasileiros é que vêm? E regressam ao Brasil ou ficam a trabalhar nos países em que estudaram?

No mais recente episódio do The Atlantic Connection, Gabriel Monteiro (BM&C News) e Nuno Vinha (Jornal Económico) suscitam o debate destes e de outros tópicos com a análise de Rui Pimenta, diretor de vendas do Student Travel Bureau (STB), uma empresa com 52 anos de experiência na colocação de estudantes noutros países.

Este programa conta também com uma versão em podcast no Spotify e outras plataformas.