Estudo da MetLife revela um crescimento de 70% dos seguros do Ramo Vida em 2021

A pandemia teve um impacto significativo na importância que os portugueses atribuem aos seguros de Vida e de Acidentes Pessoais. Mais de metade dos inquiridos considera que é hoje mais importante ter um seguro de vida (51%) e/ou um seguro de acidentes pessoais (54%) do que até 2020. Esta é uma das conclusões de um inquérito realizado para a MetLife, empresa líder em Seguros de Vida e de Acidentes Pessoais, divulgado hoje.

O estudo analisou as preferências dos portugueses no que se refere aos seguros e aos serviços oferecidos pelas empresas do sector. O estudo quantitativo e qualitativo foi efetuado pela Ipsos através da aplicação de um questionário online, que abrangeu 500 indivíduos, de uma amostra representativa da população portuguesa, dos 25 aos 64 anos.

Os portugueses querem que os seguros de Vida e de Acidentes Pessoais se tornem mais abrangentes, flexíveis e personalizáveis, refere a MetLife.

Os inquiridos também mostraram preferência pela introdução de serviços e coberturas complementares nos seguros de vida e de acidentes pessoais que adquirem.

“Entre as opções de serviços/coberturas, a saúde foi selecionada por 67% dos inquiridos, os serviços para a casa (reparações e assistência técnica ao domicílio) por 52%, sem esquecer as coberturas associadas à assistência automóvel (viatura de substituição, por ex.). Na cobertura adicional de saúde, os inquiridos dão preferência ao pagamento de despesas de médicas e hospitalização, incluindo os períodos em que viajam para o estrangeiro”, revela a MetLife.

Em geral, o sector dos seguros regista níveis de satisfação positivos, embora os níveis de recomendação sejam relativamente baixos. Dois em cada três inquiridos estão satisfeitos (66%) com a sua companhia de seguros, mas apenas 31% recomendaria a sua companhia a familiares e amigos.

Os inquiridos valorizam as companhias de seguros que privilegiam a experiência de cliente e a personalização da oferta. Nomeadamente descontos por fidelidade (38%), facilidade de participação de sinistros (37%), e simplicidade na ativação e eliminação de coberturas (33%), foram as três características mais apontadas, segundo o comunicado da MetLife.

Oscar Herencia, vice-presidente da MetLife para o sul da Europa e diretor geral da MetLife na Ibéria, disse na mesma nota que “os resultados deste inquérito confirmam que se registou uma mudança profunda na perceção dos portugueses, evidenciada pelo crescimento do Ramo Vida em 2021 (+70%)”.

“Se antes da pandemia o seguro de vida era muitas vezes visto como uma obrigação para comprar casa com recurso ao crédito, atualmente os portugueses valorizam o nível de proteção que estes seguros proporcionam em situações imprevistas. Além disso, os resultados deste inquérito demonstram que há uma apetência do mercado por seguros de vida mais abrangentes, personalizáveis, e que ofereçam novas coberturas e serviços complementares”, conclui Herencia.

Em junho a MetLife, sucursal em Portugal anunciou a entrada no mercado de seguros de assistência e outros danos em Portugal. “Os clientes MetLife podem atualmente acionar serviços e coberturas adicionais de assistência nos seus Seguros de Vida ou de Acidentes Pessoais”, diz a companhia sobre uma “oferta diferenciadora” que permite optar por coberturas flexíveis e customizáveis para as diferentes necessidades do dia a dia: proteção em viagem, serviços para seniores, assistência no lar, saúde, bem-estar, IT, animais de estimação, entre outros.