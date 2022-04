Estudo do Goldman Sachs aponta para recessão económica dos EUA até 2025

Os Estados Unidos poderão vir a entrar em recessão nos próximos três anos. Esta é uma das conclusões apresentadas pelo estudo anual do Goldman Sachs com base no testemunho de 328 responsáveis de companhias de seguros, revela o “Business Insider” esta terça-feira, 5 de abril.

Dos membros das companhias de seguros ouvidos pelo banco norte-americano, 63% acreditam numa desaceleração do crescimento da economia dos EUA até 2025, cenário partilhado pelos investidores devido ao aumento das taxas de juros previstas pela Reserva Federal (Fed) para este ano.

Perto de 30% dos investidores olham para a inflação como a maior ameaça às suas carteiras de investimentos enquanto quase 80% acham que a inflação será uma preocupação a nível global no próximo ano. As restrições provocadas pela pandemia levaram a inflação dos Estados Unidos ao valor mais elevado dos últimos 40 anos.

“As altas taxas de vacinação aliviaram as preocupações com a pandemia, mas o aumento da inflação e o efeito sobre a política monetária estão agora em primeiro lugar”, indica o relatório do Goldman Sachs.

Neste estudo, 87% das companhias de segurados acreditam que a Fed vai aumentar as taxas de juros pelo menos três vezes em 2022.