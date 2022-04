“Eu nunca menti a ninguém”. Sócrates diz que acusações de Costa são “velhacas”

José Sócrates respondeu às palavras de António Costa sobre o ex-primeiro-ministro do PS ter “aldrabado” o partido.

À “TVI”, o ex-primeiro-ministro considerou que a as acusações proferidas por Costa são “velhacas”. “Eu considero isso uma velhacaria porque eu pensava que essa intriga sobre a herança da minha mãe vinha do Ministério Público. Vejo agora que vinha, afinal, da direção do PS”, disse José Sócrates.

Para Sócrates, as declarações do secretário-geral do PS mostram “a reserva mental com que a direção do PS sempre encarou o Processo Marquês”.

A publicação adianta mesmo que, quando confrontado sobre o rasto dos cinco milhões de euros, Sócrates apresentou provas em tribunal. “Eu nunca menti a ninguém. Pelo contrário: vi-me obrigado pela instrução do processo Marquês a provar tudo aquilo que eu estou a dizer, através das escrituras que entreguei e que provam as heranças da minha mãe”, reiterou.

O antigo primeiro-ministro, que cumpriu pena em Évora, indica que todo o processo foi uma “humilhação infligida”.

As palavras de António Costa vieram esta manhã a público no âmbito de uma entrevista ao antigo jornalista Joaquim Vieira, em julho de 2021, para a preparação da biografia de Mário Soares. “Depois que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos [PS]”, proferiu o primeiro-ministro.

As declarações de António Costa surgiram no contexto da única visita que fez a José Sócrates no Estabelecimento Prisional de Évora, a 31 de dezembro de 2014, onde encontrou o histórico líder do PS Mário Soares, sendo que a sua presença não era prevista e serviu para condicionar a conversa entre Costa e Sócrates.