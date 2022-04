EUA: Bill Hwang, fundador da Archegos, detido por suspeitas de fraude

O fundador da Archegos Capital Management, Bill Hwang, e o antigo diretor financeiro do escritório da família, Patrick Halligan, foram detidos esta quarta-feira por suspeitas de extorsão e fraude, segundo a “Reuters”.

De acordo com os procuradores federais, Hwang e Halligan “corromperam as operações e atividades” do escritório da família para manipular o preço das ações que detinham, mentindoo aos bancos e corretores, o que levou à perda de milhares de milhões em negócios.

A informação foi avançada esta quarta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que lista os nomes de Hwang, Halligan, William Tomita, e Scott Becker pela alegada responsabilidade no esquema.

Em reação à detenção, um advogado da Hwang disse que o caso não tinha “absolutamente nenhuma base factual ou jurídica”.

“Como verão quando os factos se desenrolarem, Bill Hwang é totalmente inocente de qualquer delito; não há qualquer prova de que tenha cometido qualquer tipo de crime, quanto mais as alegações exageradas que permeiam esta acusação”, disse Lawrence S. Lustberg numa nota emitida a propósito do caso, sublinhando que Hwang colaborou plenamente com o governo norte-americano.

Por sua vez, um dos advogados de Pat Halligan assegurou que o cliente “está inocente e será ilibado”.

De acordo com o diretor da SEC, Gurbir Grewal, Hwang e a empresa “apoiaram um castelo de cartas de 36 mil milhões de dólares ao envolverem-se num ciclo constante de negócios manipulador, mentindo aos bancos para obterem mais recurso, e depois utilizando esses recursos para se envolverem em negócios ainda mais manipuladores”.

Na próxima segunda-feira de manhã, o procurador dos EUA Damian Williams e a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco vão estar presentes numa conferência de imprensa sobre as acusações.